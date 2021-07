La FTQ salue le départ à la retraite de la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, et l'arrivée d'un nouveau président, Éric Gingras

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à saluer une grande militante syndicale, Sonia Ethier, qui prend sa retraite après trois années à la présidence de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et près de trente années d'action syndicale au sein de son organisation. Au terme du congrès de la CSQ, Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain sur la Rive-Sud de Montréal, a accédé à la présidence de la CSQ.

« Tout au long de sa carrière, Sonia a été non seulement une grande militante qui a su défendre avec conviction et efficacité les dossiers d'équité salariale, de santé et sécurité du travail et des négociations du secteur public, mais elle l'a aussi fait en ayant toujours en tête l'amélioration des conditions de travail et de rémunération pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses, mais particulièrement pour les femmes du Québec. Ce fut un privilège comme président de la FTQ de côtoyer Sonia dans tous ces dossiers. Merci, Sonia, pour ta belle et longue carrière, les membres de la CSQ ont de quoi être fiers du travail accompli », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Réunis en congrès, les membres de la CSQ ont élu à la présidence de la centrale Éric Gingras. Enseignant au primaire auprès de clientèles défavorisées et multiethniques et militant syndical depuis plus de 20 ans, Éric Gingras occupait depuis 2014 la présidence du Syndicat de Champlain.

« Il ne fait pas de doute que l'engagement d'Éric sera un atout de plus dans les défis importants qui attendent les travailleurs et travailleuses de la centrale. La FTQ compte bien être aux côtés de la nouvelle direction syndicale dans les nombreux dossiers conjoints que nous défendons », conclut le président de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

