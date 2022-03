La FTQ salue l'entente historique de collaboration entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique (NPD)

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), à l'instar du Congrès du travail du Canada (CTC), ne peut qu'applaudir à la conclusion d'un accord qui garantit un Parlement stable jusqu'aux prochaines élections en 2025. « Par cette entente, qui garantit la survie du gouvernement jusqu'en 2025, le premier ministre Trudeau a maintenant une obligation de résultat. Le Parti libéral, avec le soutien du NPD, a maintenant le pouvoir de marquer l'histoire en donnant à la population canadienne et du Québec de meilleures conditions de vie », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

L'accord prévoit entre autres la bonification du système de santé avec, par exemple, la mise en place d'un régime public et universel d'assurance médicaments et d'un programme de soins dentaires pour les personnes à faibles revenus. Comme la santé est de compétence provinciale, Ottawa devra prévoir un droit de retrait avec pleine compensation sans condition pour les provinces. Le gouvernement s'engage également à déposer un projet de loi anti-briseurs de grève d'ici la fin 2023. D'autres mesures sont sur la table de travail, entre autres, l'investissement dans les logements sociaux et l'engagement pour une transition énergétique équitable.

« La FTQ invite le gouvernement fédéral à profiter de l'occasion pour améliorer le programme d'assurance-emploi. Il est injuste qu'à peine 40 % des travailleurs et travailleuses au chômage puissent profiter du régime. Un coup de barre doit être donné. La FTQ a toujours pratiqué la politique de la main tendue et elle est prête à travailler avec les élus pour faire aboutir rapidement ces engagements. On fait partie de la solution », conclut le président de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

