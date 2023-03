La FTQ réagit au budget du gouvernement du Québec

Des baisses d'impôt irresponsables qui profitent aux plus riches

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est extrêmement déçue des choix du gouvernement de la CAQ qui, avec ce budget, choisit de priver la société québécoise de dizaines de milliards de dollars.

Une baisse d'impôt irresponsable

« Ce budget irresponsable va priver la population du Québec de plus de 9 milliards de dollars sur 6 ans dans les services publics. La CAQ fait un choix purement idéologique; on préfère des mesures populistes et peu structurantes plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes dans un contexte où les besoins sont criants. Est-il nécessaire de rappeler que le gouvernement réclamait récemment de l'argent du fédéral pour mieux financer le système de santé qui est au point de rupture? Tout d'un coup, on aurait maintenant les moyens de baisser les impôts. C'est complètement incohérent! », explique la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Il est clair que pour les Québécois et les Québécoises qui sont durement frappés par l'inflation, cette baisse d'impôt fait miroiter une économie intéressante, mais en réalité, elle profite surtout aux plus riches. Pour le contribuable moyen, c'est-à-dire la majorité de la population, on parle d'une réduction moyenne d'un peu plus de 300 $ par année alors que pour les personnes qui gagnent 100 000 $ et plus, on atteint les 810 $. Pendant ce temps-là, les gens n'ont toujours pas accès à un médecin de famille et attendent des heures impossibles aux urgences, et le personnel du système public continue d'avoir des conditions salariales et d'exercice d'emploi déplorables! », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Un retour à l'austérité

La FTQ constate par ailleurs que le gouvernement passe en mode austérité dès 2024-2025 avec de trop faibles augmentations dans le réseau de la santé et des services sociaux et en éducation. « Cela nous confirme que le gouvernement n'a pas du tout l'intention de bonifier son offre salariale famélique de 9 % sur 5 ans pour le personnel du secteur public. La CAQ va même jusqu'à qualifier cet appauvrissement d'offre "avantageuse". Ce n'est pas sérieux! », ajoute Magali Picard.

Réduire la dette : une obsession

« Le gouvernement maintient son obsession de réduire le poids de la dette alors que celle-ci est tout à fait gérable. Plutôt que de privilégier une diminution du poids de la dette par la croissance économique, le gouvernement continuera de verser d'importantes sommes au Fonds des générations au lieu de les investir dans les services publics. Il restera quoi aux générations futures lorsqu'il n'y aura plus de service public et de programmes sociaux? », conclut la présidente.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

