La FTQ réaffirme le droit de travailler en français - Semaine du français au travail (16 au 22 mars 2026)

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite encore cette année les milieux de travail à se mobiliser pour l'édition 2026 de la Semaine du français au travail qui aura lieu du 16 au 22 mars prochains. Pour la FTQ, c'est l'occasion de réaffirmer l'importance du français comme langue commune et normale du travail au Québec et de souligner les efforts soutenus de ses syndicats affiliés pour garantir à leurs membres le droit de travailleur en français qui est un droit fondamental.

« La FTQ, ses syndicats affiliés et ses conseils régionaux qui sont à la défense du français tout au long de l'année profitent de la Semaine du français au travail pour célébrer et rappeler les acquis arrachés de haute lutte par la société civile et le mouvement syndical en matière de droits linguistiques. Avec les coupes récentes en francisation, la précarité linguistique persiste dans plusieurs milieux de travail. Et à la veille du dépôt du budget du ministre Girard, rien ne nous indique que ces reculs seront corrigés. C'est pourquoi il faut rester mobilisés et continuer de célébrer la persistance du français au Québec », déclare le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

Parmi les activités de la Semaine du français au travail, le mardi 17 mars se tiendra la 32e Rencontre annuelle des comités de francisation. La FTQ invite les milieux de travail à s'afficher aux couleurs de cette semaine thématique. De plus, les travailleurs et travailleuses de tous les milieux sont conviés à organiser des activités ou à y participer à leur mesure pour célébrer la langue française.

Pour consulter le programme et les outils de la Semaine du français au travail : ftq.qc.ca/semaine-du-francais-2026.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : David Francke-Robitaille, 514 961-4489, [email protected]