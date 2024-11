La FTQ poursuit sa lutte contre les changements climatiques

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) poursuit sa lutte pour un avenir plus vert en participant à la 29e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre. Cette année, la délégation de la FTQ sera menée par le secrétaire général, Denis Bolduc, accompagné de plusieurs délégués provenant de syndicats affiliés à la FTQ (Unifor, SCFP-Québec, SEPB) représentant divers secteurs économiques fondamentaux du Québec. Forte de son rôle de co-présidente de l'organisation internationale Trade Union Non-Gouvernemental Organizations, (TUNGO), la FTQ portera les voix des travailleuses et travailleurs du Québec, veillant à ce que leurs préoccupations résonnent dans les conférences internationales.

« Nos politiciens doivent être rappelés à l'ordre sur leurs engagements ou absences d'engagement face à la crise climatique. Les belles paroles ne suffisent plus, l'action est plus urgente que jamais. La FTQ participe, et ce, fièrement depuis 2015 aux rendez-vous annuels sur les changements climatiques. Nous sommes aussi présents pour nous assurer que les engagements pris respectent nos valeurs sociales dans un principe de transition juste pour les travailleuses et travailleurs que nous défendons », affirme le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Le thème, Solidaires pour un monde plus vert, souligne l'importance de cette transition juste et inclusive. Pour la FTQ, cette transition doit garantir la protection de la main-d'œuvre et la création d'emplois décents. La FTQ revendique des mesures concrètes en milieu de travail : formation sur les enjeux environnementaux, création de comités paritaires dédiés à la transition durable, et inclusion d'articles de convention collective favorisant l'éducation environnementale. « En participant activement aux conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, la FTQ souhaite ainsi faire entendre sa voix pour la valorisation du transport collectif, la carboneutralité des entreprises, l'électrification des transports, la protection des écosystèmes et de la biodiversité. La FTQ reste convaincue que, ensemble, il est possible de bâtir un avenir plus vert et plus équitable sans pour autant laisser de côté nos travailleuses et travailleurs », conclut le secrétaire général, Denis Bolduc.

