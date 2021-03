La FTQ en tournée du Québec - Québec et Chaudière-Appalaches : Les effets de la pandémie sur l'économie dans nos milieux de travail

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit les 30, 31 mars et 1er avril sa tournée du Québec 2020-2021 dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. L'objectif de cette formation est de rencontrer les militants et militantes afin de les sensibiliser sur les effets de la pandémie sur l'économie de leur région et de leurs milieux de travail, ainsi que de réfléchir sur les défis que nous impose cette crise. À chaque étape de la tournée, l'IRÉC profite de l'occasion pour rendre publics les portraits socioéconomiques de la région visitée.

« Depuis mars dernier, la pandémie affecte durement notre quotidien : nos services publics sont sous pression, l'économie a subi de durs coups et plusieurs secteurs resteront affectés durablement. Il faut d'ores et déjà penser à un plan de relance costaud pour permettre à la région de retrouver les emplois perdus et de sortir plus fort de cette crise dont tous les effets ne sont pas encore connus. Pour réussir cette relance, il faut bien comprendre quels étaient les défis structurels qui se posaient avant la crise et qu'il faudra aussi relever pour en sortir. C'est à cela que servira cette activité de formation qui devrait permettre de mieux s'outiller pour s'assurer que la relance nous donnera l'occasion d'avancer vers une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire et plus verte », déclarent le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, et le directeur général de l'IRÉC, Robert Laplante.

Québec et Chaudière-Appalaches : portrait des régions

« La pandémie a fait passer le taux de chômage de la région de Québec à 11,8 % (juin 2020) à 5,6 % (janvier 2021). Au total, 50 400 emplois ont été perdus entre février et mai. De ce nombre, 51 200 ont été récupérés à la fin décembre. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, le taux de chômage est passé de 9,9 % (juin 2020) à 4,0 % (février 2021). Ce sont 19 500 emplois qui ont été perdus entre mars et juin; 19 400 ont été récupérés à la fin décembre. Avant la crise, ces régions étaient déjà en rareté et en pénurie de main-d'œuvre. Ce portrait de l'économie régionale nous donne l'occasion de réfléchir à l'après-pandémie et c'est ce que nous ferons ensemble ces trois prochains jours », ajoute la conseillère régionale de la FTQ, Dominique Couture.

Lors de ces trois journées de formation, les militants et militantes auront à échanger sur la démographie régionale, le marché du travail, l'impact de la crise sur l'emploi et les entreprises, les mesures de soutien, les solutions économiques pour la région, les choix de la relance et les enjeux sociaux. « La tournée est l'occasion idéale pour les conseillers du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ pour échanger avec les gens affectés par la pandémie. Le Centre a été créé pour favoriser la formation économique des travailleurs et travailleuses, un des quatre volets de la mission du Fonds », conclut la conseillère du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ, Véronique Allard.

Vous pouvez consulter les fiches d'information sur les régions de Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que tous les renseignements sur la tournée à l'adresse : https://ftq.qc.ca/tournee-regionale-2020-2021/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

