La FTQ en commission parlementaire - Le projet de loi n° 97 sur le régime forestier doit être révisé

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se dit hautement préoccupée par la réforme du régime forestier mise de l'avant par la CAQ dans son projet de loi no 97, Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, et demande en commission parlementaire que le projet de loi soit révisé.

« Le gouvernement fait fausse route avec ce projet de loi incomplet et déséquilibré, qui doit être profondément remanié, affirme le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc. Les processus de consultation se sont déroulés sans réelle participation de la société civile et les recommandations des Premières Nations n'ont pas été retenues. La forêt n'appartient pas aux intérêts privés, elle appartient à l'ensemble des Québécois et des Québécoises, mais ce sont les grandes entreprises forestières qui sont sorties gagnantes du processus privilégié par le gouvernement. L'approche de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a mené à une impasse politique et sociale, avec notamment des blocus autochtones actifs en Mauricie et au Saguenay - Lac-Saint-Jean. Le gouvernement de la CAQ doit être tenu pleinement responsable de la situation actuelle. »

Pour pallier ce manque d'écoute, la FTQ, le Syndicat des Métallos, Unifor, la Centrale des syndicats démocratique (CSD), la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont organisé, le 20 mai dernier, à Chicoutimi, un important Sommet sur la forêt, rassemblant plus de 200 personnes. Guidées par une vision large, inclusive et mobilisatrice d'une réforme de notre régime forestier, les propositions syndicales présentées lors de ce Sommet se sont articulées autour de quatre piliers, qui se retrouvent également au cœur des propositions mises de l'avant par la FTQ en commission parlementaire :

Une stratégie industrielle apte à soutenir des emplois durables;

Un aménagement forestier qui assure la pérennité des écosystèmes;

Un dialogue social constructif avec les partenaires du milieu forestier;

Une gouvernance efficace, responsable et régionale.

« On doit absolument protéger nos emplois forestiers en faisant évoluer la structure industrielle du secteur, notamment en rehaussant la fabrication de produits du bois à haute valeur ajoutée, explique le vice-président de la FTQ et directeur québécois du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre. Lors du Sommet, on a démontré que les acteurs de la forêt étaient capables de se parler pour trouver des compromis. Pour répondre aux défis actuels et futurs de notre filière forestière, Québec doit ouvrir le dialogue avec la société civile et reconnaître la légitimité des voix autochtones, écologistes, syndicales et industrielles. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en matière de transition juste et faire le nécessaire pour accompagner la filière forestière vers des pratiques durables. »

Consulter le mémoire de la FTQ.

