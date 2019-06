La FTQ en campagne pour une transition énergétique juste de l'économie - Portrait socio-économique de la capitale nationale

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), poursuit sa tournée du Québec auprès des leaders syndicaux de la FTQ pour faire campagne pour une transition énergétique juste de l'économie. À chaque étape de la tournée, l'IRÉC profite de l'occasion pour rendre public le portrait socio-économique de la région visitée. Les 5 et 6 juin, c'est donc un portrait sommaire de la région de la capitale nationale qui sera rendu public.

« Les effets des changements climatiques sont une réalité et cette transformation aura tôt ou tard des effets sur nos économies, nos emplois. C'est pour cela qu'il faut dès maintenant s'atteler à la tâche et réfléchir collectivement sur les conséquences de ces changements et des impacts sur les emplois, les travailleurs et les travailleuses. Nous devons planifier dès à présent la transition énergétique pour éviter que les travailleurs et travailleuses soient laissés pour compte. Connaitre son présent pour mieux anticiper le futur c'est le défi que se donne la FTQ », déclare le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

« Cette formation sur la transition énergétique doit permettre à nos militants et militantes de prendre conscience de l'importance des impacts de la transition vers une économie plus verte et de s'assurer que cette transition se fasse de concert avec les travailleurs et travailleuses. Par ailleurs, il faudra insister auprès des entreprises pour que les coûts liés à la formation de la main-d'œuvre ne soient plus perçus comme une dépense, mais comme un investissement à long terme », ajoute la conseillère régionale de la FTQ, Dominique Couture.

Capitale nationale : portrait de la région

Le portrait économique :

Niveau de scolarité supérieur au reste du Québec;

Taux de chômage plus bas que celui du Québec;

Revenu médian (75 670) supérieur à celui du Québec (69 840).

La vocation économique, axée sur le secteur tertiaire, et l'organisation du territoire posent certains défis :

Renouvellement des infrastructures de transport;

Pénurie de main-d'œuvre;

Soutien à la diversification économique.

Un passif environnemental important :

Le bilan de la région en matière de consommation de carburant est équivalent à la moyenne du Québec (5,3 millions de litres par 5 000 habitants);

Le bilan carbone de 3 des 10 entreprises émettant le plus de gaz à effet de serre équivaut à l'émission de 1 451 449 millions de tonnes de CO 2 .

Solutions de transition juste :

Valorisation de déchets non recyclés;

Valorisation de la biomasse et chauffage urbain;

Innovation dans le secteur de l'aluminium;

Développement d'un parc éolien.

Renseignements sur la tournée : https://ftq.qc.ca/tournee-regionale-ftq-fonds.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

