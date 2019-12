La FTQ dit non à un projet de loi permettant la mise en place de régimes de retraite à prestations cibles

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec s'oppose fermement à l'intention du gouvernement de la CAQ, telle qu'annoncée dans la mise à jour économique de novembre dernier, de présenter ce printemps un projet de loi visant à instaurer des régimes de retraite à prestations cibles pour le Québec et à rouvrir le débat sur l'âge de la retraite.

« Il est clair que le gouvernement est en train de céder au lobby patronal qui souhaite depuis longtemps la mise en place des régimes de retraite à prestations cibles. C'est un non-sens, il n'y a aucun avantage pour les travailleurs et travailleuses à de tels régimes dont les rentes ne sont pas garanties et qui nivellent vers le bas les revenus de nos membres à la retraite. Les travailleurs et travailleuses qui ont construit le Québec ont droit à une retraite décente et il est faux de prétendre que les syndicats sont en faveur d'un tel projet. La FTQ a bien l'intention de s'opposer à tout projet de loi qui irait dans cette direction, ce n'est pas ce que veulent les travailleurs et travailleuses », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Par ailleurs, sur la question de l'augmentation de l'âge de la retraite, la FTQ invite le gouvernement à la plus grande prudence. « Encore une fois, Québec ne doit pas céder au lobby patronal qui se plaint entre autres de la pénurie de main-d'œuvre et qui milite pour hausser l'âge de la retraite. C'est une solution simpliste à un problème complexe et ça risque d'augmenter les inégalités sociales. C'est vrai que dans certains secteurs la main-d'œuvre se fait rare, cependant la FTQ rappelle que de meilleures conditions de travail et de bons salaires peuvent grandement atténuer cette pénurie. Le milieu patronal doit en prendre note, ainsi que le gouvernement. D'ailleurs, c'est de façon unanime que les membres délégués au Congrès de la FTQ de novembre dernier se sont prononcés contre tout projet de loi ouvrant la porte à des prestations cibles et à la réouverture du débat sur l'âge de la retraite », conclut le secrétaire général.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

