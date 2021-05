La FTQ commente le projet de loi C-12 sur l'atteinte de la carboneutralité du Canada en 2050

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), bien qu'étant favorable au principe d'une Loi sur la carboneutralité déposée par le gouvernement fédéral, note plusieurs lacunes quant à l'atteinte de cet objectif. Témoignant devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable, la FTQ a fait connaître ses réserves. « Dans sa forme actuelle, nous avons de grands doutes quant à l'atteinte de l'objectif du gouvernement. Ottawa devrait plutôt viser la carboneutralité avant 2050 et non pas en 2050. Aussi, le gouvernement doit s'engager clairement à mettre en œuvre l'Accord de Paris », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Dans son projet de loi, Ottawa définit le processus vers la carboneutralité, mais sans détailler ses objectifs de réduction ni les moments où ces cibles seront atteintes. L'atteinte d'une carboneutralité c'est bien, mais pour y arriver cela doit se faire conjointement avec d'autres mesures comme un financement adéquat et de réelles mesures de réduction des gaz à effet de serre », ajoute le secrétaire général.

« Ce qui inquiète le plus la FTQ c'est l'absence totale de planification de transition. La carboneutralité, qu'on le veuille ou non, ne pourra se faire sans les travailleurs et travailleuses et leur communauté. Ottawa doit dès maintenant inclure des mécanismes de transition juste dans ce projet de loi », conclut Denis Bolduc.

Consulter le mémoire de la FTQ : https://ftq.qc.ca/centre-documentation/etude-projet-de-loi-c-12-loi-concernant-transparence-responsabilite-canada-cadre-de-efforts-atteindre-carboneutralite-2050/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]

Liens connexes

http://ftq.qc.ca/