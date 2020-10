La FTQ accueille l'Union des notaires du Québec

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), réunie en Conseil général, est fière d'annoncer une nouvelle affiliation. L'Union des notaires du Québec, qui représente quelque 1200 notaires, a choisi la FTQ pour défendre et protéger leurs intérêts socioéconomiques.

« C'est à l'unanimité que les membres du Conseil général de la FTQ, réunis par vidéoconférence, ce mercredi, se sont prononcés en faveur de l'affiliation de l'Union des notaires du Québec. Il s'agit d'un processus qui est en discussion depuis 2016 et nous sommes fiers de la confiance de l'Union des notaires à l'endroit de la FTQ », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Notre organisation milite pour revaloriser la profession en militant pour des conditions de pratiques respectueuses et soucieuses des droits du notaire, des lois, règlements, normes de pratique obligatoires et des règles déontologiques du notariat. Il est également urgent pour nous de réviser nos honoraires qui n'ont pas bougé depuis près de 30 ans. Notre affiliation à la plus grande centrale syndicale du Québec va nous permettre d'améliorer nos actions de représentation politique et de mettre en place un régime de retraite adéquat pour nos membres », ajoute le président de l'Union des notaires du Québec, Roberto Aspri.

« Bien trop souvent, le public ignore en quoi consiste le travail des notaires, quelles sont leurs responsabilités et quelle est la valeur qu'ils apportent à une transaction par leur compétence. En choisissant la FTQ, les notaires se donnent une voix supplémentaire pour revendiquer entre autres des changements législatifs afin d'améliorer leur condition d'exercice d'emploi », conclut le président de la FTQ Daniel Boyer.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

