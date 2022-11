La FTQ à la COP 27 pour une transition juste

« Il est temps que les décideurs se mettent les yeux en face des trous! » - Denis Bolduc

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) profitera de sa présence à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 27) qui aura lieu du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte pour rappeler que la lutte contre les changements climatiques, accompagnée d'une transition juste, doit devenir LA PRIORITÉ des gouvernements.

« Il est temps que les décideurs se mettent les yeux en face des trous! Toutes les études, tous les indicateurs et tous les scientifiques ont levé un drapeau rouge. Si rien n'est fait, c'est la catastrophe assurée. Et qui en paiera le prix ? Les personnes marginalisées, les populations les plus pauvres, les travailleurs et les travailleuses. » déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« La FTQ demande que les gouvernements du Québec et du Canada saisissent l'occasion de la COP 27 pour s'engager de façon plus ambitieuse dans la lutte contre les changements climatiques. La centrale fera également valoir les intérêts des travailleurs et des travailleuses et rappellera que le dialogue social représente une approche incontournable pour réaliser une transition juste, verte, harmonieuse et inclusive », ajoute Denis Bolduc.

La délégation de la FTQ est formée de travailleurs et travailleuses des syndicats affiliés à la FTQ (AFPC, TUAC, Métallos, FTQ-Construction, SEPB, UNIFOR, SCFP, STTP) et de représentants de la centrale en environnement.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Source : FTQ; Renseignements; Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]; Sur place à la COP27, de la délégation de la FTQ, Philippe Lapointe, conseiller aux communications; cellulaire; 514 914-0316, [email protected]