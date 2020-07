La FSSS-CSN souhaite la bienvenue aux PAB stagiaires

MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - C'est cette semaine que la plupart des préposé-es aux bénéficiaires (PAB) stagiaires font leur arrivée dans les CHSLD. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui représente la vaste majorité des PAB, leur souhaite la bienvenue et remercie le personnel en place pour l'accueil et le support. Toutefois, la FSSS-CSN déplore que le gouvernement poursuive sur la voie de l'imposition et crée des tensions évitables sur le terrain.

Une relève bienvenue, mais des équipes en place déçues et épuisées

Les stagiaires de la formation accélérée du gouvernement Legault arriveront sur le terrain cette semaine, à raison de trois jours par semaine de stage en CHSLD. Selon les informations obtenues par la FSSS-CSN, les conditions gagnantes ne sont pas toutes réunies, alors que le gouvernement a jusqu'à maintenant refusé de prendre en compte nos recommandations. Si certains établissements favorisent le volontariat pour identifier les PAB en place qui superviseront les stagiaires, d'autres imposent le tout aux PAB. Et alors que les vacances débutent après des mois intenses en raison de la pandémie, la supervision des stages occasionnera une surcharge de travail supplémentaire chez les PAB superviseurs. Plusieurs des stagiaires n'ont pas reçu pour l'instant toute la formation sur les soins à la personne, notamment sur le déplacement des résident-es, ce qui ouvre la porte à des risques de blessures lors du stage.

« Il faut accueillir cette relève à bras ouverts. Ça fait des années qu'on réclame du monde pour faire face au manque de personnel. Cette aide viendra à terme donner de l'air aux équipes en place. Mais le gouvernement a pris goût à ne faire qu'à sa tête en n'écoutant personne. Il a créé des tensions sur le terrain, alors que bien des choses auraient pu être évitées s'il avait été à l'écoute. C'est dommage parce que ce sont aussi bien les stagiaires que les équipes en place qui ont un lot de stress dont ils se seraient bien passés », lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Des demandes claires pour réussir l'accueil des PAB stagiaires

La FSSS-CSN porte plusieurs demandes depuis l'annonce de cette formation abrégée. Notre objectif est clair : parvenir à bien appuyer les stagiaires tout en donnant tout le support aux équipes en place dans un environnement de travail sécuritaire.

Pour la FSSS-CSN, il faut :

Favoriser le volontariat dans la sélection des PAB superviseurs

Prioriser un stagiaire par PAB pour prendre en compte la distanciation physique et limiter la surcharge

Veiller à ne pas surcharger les équipes en place en réduisant la charge des PAB superviseurs

Créer dès cet été, des postes de qualité à temps plein, pour le personnel en place

Assurer la santé et sécurité des équipes de travail.

S'assurer que les suivis et l'évaluation des stagiaires soient menés par les enseignant-es

S'assurer de la présence des stagiaires sur tous les quarts (jour, soir, nuit)

« Il faut donner tout le support aux équipes en place pour bien accueillir les stagiaires. On ne se le cachera pas que c'est tout un défi d'accueillir autant de monde en même temps avec une formation accélérée en plus. Le gouvernement doit rapidement envoyer le signal qu'il veut réussir cette opération et pour ça il doit prendre en compte les préoccupations des préposé-es aux bénéficiaires. Elles sont au front depuis des mois. La moindre des choses, ce serait de les écouter et de reconnaître leur contribution essentielle », de conclure Jeff Begley.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

