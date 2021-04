La FSE-CSQ salue le personnel du Nord québécois, en grève lui aussi

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le personnel enseignant qu'elle représente était en grève de courte durée ce matin, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à exprimer sa solidarité aux enseignantes et enseignants de la Commission scolaire crie, représentés par l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), qui sont en grève légale aujourd'hui pour toute la journée avec leurs collègues du personnel de l'éducation de la CSQ.

« Je salue le courage et la détermination des enseignantes et enseignants et de tout le personnel de la CSQ qui travaillent à la Commission scolaire crie, qui se sont mobilisés pour défendre leurs droits et qui font la grève aujourd'hui. Nous savons à quel point les besoins sont grands dans les communautés du Nord, et les services y sont insuffisants. Après ses beaux discours, le gouvernement doit maintenant passer de la parole aux actes en posant des gestes concrets pour le personnel et les élèves. Les enseignants sont dans la rue pour obtenir des résultats. Le gouvernement devra les entendre », a fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Rappelons que l'AENQ-CSQ demande un important ajout de services aux élèves, l'amélioration des conditions de vie du personnel de même que des mesures concrètes d'attraction et de rétention pour contrer l'importante pénurie de personnel. Rappelons également que, à l'instar des résidents des communautés, le personnel subit les conséquences d'un manque chronique de logements et vit une importante crise d'approvisionnement en eau potable. La situation qui prévaut dans la communauté d'Akulivik pour tous ses résidents en est un exemple.

