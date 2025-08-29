La FSE-CSQ s'entend avec le gouvernement pour attirer davantage de profs

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) confirme s'être entendue avec le gouvernement pour l'année 2025-2026 afin de faciliter le retour des enseignantes et enseignants retraités qui souhaitent prêter main-forte dans les écoles et les centres.

De même, en plus des bonifications salariales et de la simplification de la couverture d'assurance pour les personnes retraitées, la FSE‑CSQ a obtenu que des ressources additionnelles soient accordées au réseau en cours d'année pour des mesures liées, entre autres, à l'accompagnement, au mentorat et à la formation du personnel en insertion professionnelle.

« Considérant la situation de pénurie que nous vivons, cette entente est un pas dans la bonne direction. Elle fait partie d'une série de mesures et de solutions que nous mettons de l'avant pour atténuer la pénurie de personnel enseignant. On peut penser, par exemple, à notre proposition d'entrevues de départ, une pratique que plusieurs centres de services scolaires ont commencé à implanter, aux mesures de soutien offertes aux nouveaux enseignants ainsi qu'à la réduction des tâches administratives pour les enseignants déjà en fonction. Dans le contexte où chaque dollar compte, nous espérons que cette entente aura des effets bénéfiques pour l'ensemble du personnel enseignant et des élèves, en favorisant la qualité des services éducatifs », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE‑CSQ.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

