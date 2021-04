La FSE (CSQ) et l'APEQ (QPAT) annoncent un deuxième mouvement de grève dans les écoles le 27 avril

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de faire avancer la négociation aux tables et de rencontrer les priorités fixées par les 73 000 enseignantes et enseignants qu'elles représentent, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) annoncent la tenue d'une deuxième action de grève légale, à être exercée le mardi 27 avril de 14 h 45 à 17 h. Cette grève vise tous les secteurs d'enseignement : le préscolaire et le primaire, le secondaire, la formation professionnelle et la formation générale des adultes.

Conformément au mandat accordé à la FSE-CSQ et à l'APEQ de tenir des grèves innovantes, cette façon de faire a comme objectif de perturber l'administration scolaire, tout en minimisant les répercussions sur les services éducatifs. Précisons que les organisations syndicales ont en main un mandat de grève allant jusqu'à l'équivalent de 5 jours, à exercer au moment jugé opportun.

« Depuis l'annonce de la tenue de notre première action de grève, force est de constater que les travaux ont progressé aux tables, mais ce qui s'y trouve est encore insuffisant pour répondre aux demandes prioritaires exprimées par les enseignants que nous représentons. Nous pensons qu'avec la volonté politique nécessaire, nous pourrions avancer vers une entente qui permette d'attirer des enseignants vers notre profession, mais aussi de les retenir en poste », a signifié Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Pour Heidi Yetman, présidente de l'APEQ, « le gouvernement a certes fait un bout de chemin, mais il faudra en faire plus, car la profession enseignante est en crise. Les enseignants sont épuisés et veulent une véritable reconnaissance de leur travail, ainsi que des changements qui améliorent significativement leur quotidien. Quand on valorise l'éducation, on prend soin de celles et ceux qui y travaillent tous les jours. Le gouvernement a voulu négocier malgré la pandémie, alors qu'il nous entende maintenant ».

Les deux représentantes ont dit souhaiter que, cette fois-ci, les organisations scolaires se préparent d'avance et avisent les parents et les élèves afin qu'ils ne soient pas pris de court comme la dernière fois, faute d'information appropriée. Les directions ont d'ailleurs 11 jours pour le faire.

Rappelons que les enseignantes et enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d'un an. Ils réclament des améliorations significatives dans leur quotidien, notamment par un allègement de la tâche, une meilleure composition des classes et des ajouts de services, de meilleurs salaires et moins de précarité.

Voici la liste des 58 centres de services et commissions scolaires concernés par la grève du 27 avril, ainsi que les syndicats qui les représentent :

Abitibi-Témiscamingue

Harricana (SEUAT-CSQ)

Lac-Abitibi (SEUAT-CSQ)

Lac-Témiscamingue (SEUAT-CSQ)

Or-et-des-Bois (SEUAT-CSQ)

Rouyn-Noranda (SEUAT-CSQ)

Bas-Saint-Laurent

Fleuve-et-des-Lacs (SEGP-CSQ)

Kamouraska - Rivière-du-Loup (SEGP-CSQ)

- Rivière-du-Loup (SEGP-CSQ) Monts-et-Marées (SERM-CSQ)

Phares (SERM-CSQ)

Capitale-Nationale

Charlevoix (SEC-CSQ)

Découvreurs (SEDR-CSQ)

Portneuf (SEP-CSQ)

Centre-du-Québec

Bois-Francs (SEBF-CSQ)

Chênes (SERD-CSQ)

Riveraine (SELR-CSQ)

Chaudière-Appalaches

Appalaches (SEA-CSQ)

Beauce-Etchemin (SEC-CSQ)

Côte-du-Sud (SECS-CSQ)

Navigateurs (SEDR-CSQ)

Côte-Nord

Estuaire (SEHCN-CSQ)

Fer (SERF-CSQ

Moyenne-Côte-Nord (SERF-CSQ)

Littoral (SERF-CSQ et LNSETA)

Estrie

Hauts-Cantons (SEE-CSQ)

Région-de- Sherbrooke (SEE-CSQ)

(SEE-CSQ) Sommets (SEE-CSQ)

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Chic-Chocs (STEEQ-CSQ)

Îles (STEEQ-CSQ)

Laurentides

Laurentides (SEEL-CSQ)

Hautes-Laurentides (Pierre-Neveu) (SPEHR-CSQ)

Rivière-du-Nord (SERN-CSQ)

Lanaudière

Affluents (SERM-CSQ)

Samares (SEL-CSQ)

Mauricie

Chemin-du-Roy (SEVF-CSQ)

Énergie (SEM-CSQ)

Montérégie

Grandes-Seigneuries (APL-CSQ)

Hautes-Rivières (SEHR-CSQ)

Marie-Victorin (Champlain-CSQ)

Patriotes (Champlain-CSQ)

Saint-Hyacinthe (SEVM-CSQ)

(SEVM-CSQ) Sorel-Tracy (SEBR-CSQ)

(SEBR-CSQ) Trois-Lacs (SERV-CSQ)

Vallée-des-Tisserands (Champlain-CSQ)

Nord-du-Québec

Baie-James (SEUAT-CSQ)

Outaouais

Hauts-Bois-de-l'Outaouais (SPEHR-CSQ)

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Jonquière (SELJ-CSQ)

Lac-Saint-Jean (SELAC-CSQ)

Pays-des-Bleuets (SELH-CSQ)

Rives-du-Saguenay (SES-CSQ)

Du côté anglophone, représentées par l'APEQ-QPAT :

Commission scolaire Central Québec (CQTA-SECQ)

Commission scolaire Eastern Shores (ESTA-AEES)

Commission scolaire Eastern Townships (ATA-AEA)

Commission scolaire English-Montréal (MTA-AEEM)

Commission scolaire Lester B. Pearson (PTU-SEP)

Commission scolaire New Frontiers (CVTA-AECV)

Commission scolaire Riverside (RTU-SER)

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (LTU-SEL)

Commission scolaire Western Québec (WQTA-AEOQ)

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, elles représentent 73 000 enseignantes et enseignants.

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]; Julie Montpetit, conseillère en communication APEQ-QPAT, 514 249-9653, [email protected]

Liens connexes

http://lafse.org/