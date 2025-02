La France et le Québec lancent la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique

PARIS, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de la Culture de la République française, Mme Rachida Dati, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse du Québec, M. Mathieu Lacombe se sont entretenus aujourd'hui à Paris, afin d'annoncer le lancement de la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique.

Fruit du Groupe de travail conjoint France-Québec, cette nouvelle stratégie fait suite à la première stratégie commune 2020-2024 sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones.

Cette nouvelle Stratégie France-Québec 2025-2030 démontre la volonté conjointe de la France et du Québec de favoriser la diffusion des contenus culturels francophones et l'accès à ceux-ci dans un environnement numérique plus concurrentiel que jamais. Elle vise à relever les nouveaux défis posés par les transformations numériques, notamment l'essor de l'intelligence artificielle générative et la prolifération de contenus synthétiques. En effet, l'évolution des technologies et des pratiques culturelles, ainsi que la surabondance de contenus complexifient l'accès aux contenus francophones et imposent la nécessité d'agir pour que ces contenus soient visibles et recommandés en ligne.

Par cette stratégie, le Québec et la France espèrent aussi rallier d'autres États de la Francophonie ainsi que d'autres espaces linguistiques à un plaidoyer commun pour la découvrabilité et la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique.

La Stratégie France-Québec s'articule autour de trois thèmes:

Mutualisation et développement des connaissances et compétences : poursuite et renforcement des formations professionnelles pour les acteurs culturels;

: poursuite et renforcement des formations professionnelles pour les acteurs culturels; Développement d'outils favorisant la découvrabilité : initiatives pour signaler les contenus synthétiques, valoriser les créations et adopter des normes facilitant leur identification;

: initiatives pour signaler les contenus synthétiques, valoriser les créations et adopter des normes facilitant leur identification; Mobilisation élargie de partenaires nationaux et internationaux : intensification de la coopération avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et d'autres instances multilatérales.

Citations

« Dans l'environnement numérique actuel, qui occasionne de nombreux défis, il est essentiel de réaffirmer la priorité qu'accordent nos gouvernements à la découvrabilité des contenus culturels de langue française. Nous souhaitons mettre en place des actions structurantes afin que le public québécois et français puisse découvrir plus facilement des contenus culturels francophones en ligne, et que le travail de nos artistes et acteurs culturels continue de rayonner dans l'environnement numérique. » Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse du Québec

« La France et le Québec réaffirment avec détermination leur volonté de préserver et de promouvoir une création francophone dynamique et diversifiée, vivante et accessible, essentielle à la richesse de l'environnement numérique que nous souhaitons proposer à nos concitoyens et à tous nos partenaires de la francophonie. » Rachida Dati, ministre de la Culture de France

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél : 418 802-6833, [email protected]; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél : 418 380-2388, [email protected]; Contacts presse : Ministère de la Culture - France, Délégation à l'information et à la communication, Tél : 01 40 15 83 31, [email protected], www.culture.gouv.fr