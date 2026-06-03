La FPPC souligne l'importance du Colloque de l'AQPC afin de soutenir et faire rayonner les réussites du réseau collégial et du personnel professionnel

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du Colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) rappelle l'importance du personnel professionnel, notamment les conseillères et conseillers pédagogiques, pour la réussite des étudiantes et des étudiants et la réalisation de la mission des cégeps.

Pour la FPPC-CSQ, le Colloque annuel de l'AQPC, auquel participe notamment son président, Éric Cyr, constitue un rendez-vous incontournable pour les actrices et acteurs du réseau collégial en offrant un espace de partage et de réflexion collective sur l'évolution des pratiques pédagogiques, ainsi que sur les conditions favorisant la réussite étudiante. L'événement met aussi en lumière l'expertise, la créativité et l'engagement des personnes qui contribuent chaque jour à la vitalité du réseau collégial. D'ailleurs, la diversité des thèmes explorés témoigne de la richesse et du dynamisme du milieu.

« Dans un contexte où le nombre d'étudiantes et étudiants augmente, que leurs besoins se complexifient et que les ressources disponibles peinent à suivre cette croissance, la Fédération rappelle l'importance de maintenir un nombre adéquat de professionnelles et de professionnels pour soutenir la qualité des programmes et des services offerts dans les cégeps », mentionne le président de la FPPC-CSQ.

« Les membres du personnel professionnel des cégeps jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre des programmes d'études, l'accompagnement des équipes de travail et des personnes étudiantes, le soutien à l'innovation pédagogique et l'amélioration continue des pratiques institutionnelles. Leur apport constitue un levier essentiel pour permettre au réseau collégial de s'adapter et de répondre aux défis actuels », de poursuivre Éric Cyr.

En participant à l'édition 2026 du Colloque de l'AQPC comme chaque année, la FPPC-CSQ réaffirme avec fierté son engagement à promouvoir et à défendre le rôle incontournable des professionnelles et professionnels des collèges, pour une reconnaissance à la hauteur de la qualité et de l'importance de leur travail dans le milieu de l'enseignement collégial québécois.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]