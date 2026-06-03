La FPPC‑CSQ profite du 16e Congrès de l'ACOC pour rappeler l'importance d'investir dans l'orientation au collégial

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC‑CSQ) salue la tenue du 16e Congrès de l'Association des conseillères et conseillers d'orientation du collégial (ACOC), qui se déroule sous le thème « S'orienter dans un monde imprévisible : comment naviguer dans l'incertitude? ».

Un contexte marqué par l'incertitude

De l'avis de la Fédération, la thématique choisie pour l'événement résonne fortement avec les réalités actuelles du réseau collégial, où les étudiantes et les étudiants doivent composer avec des transitions multiples et un marché du travail en constante évolution.

« Dans ce contexte, les services d'orientation des cégeps deviennent plus indispensables que jamais. Ils aident les étudiantes et étudiants à mieux se connaître, à définir leurs objectifs scolaires et professionnels, de même qu'à faire des choix éclairés. Les conseillères et conseillers d'orientation au collégial les accompagnent dans leurs questionnements, leurs doutes ainsi que leurs projets et les aident à maintenir leur motivation. Leur travail contribue directement à la réussite, à la persévérance et au bien‑être de la population étudiante », explique Julie Tougas Ouellette, conseillère d'orientation au collégial et vice-présidente de la FPPC-CSQ.

Des défis liés aux ressources

La FPPC‑CSQ fait toutefois valoir que ces services font face à des défis importants. Elle souligne que, malgré l'augmentation des besoins, les équipes doivent composer avec des contraintes budgétaires, des postes non pourvus et une hausse de la charge de travail.

Selon la Fédération, cette situation peut limiter l'accès aux services et créer des inégalités entre les étudiantes et étudiants. C'est pourquoi elle insiste sur l l'importance d'assurer des ressources suffisantes pour que les conseillères et conseillers d'orientation puissent exercer pleinement leur rôle. Les cégeps doivent pouvoir compter sur des équipes stables, accessibles et adéquatement dotées en ressources humaines afin de répondre aux besoins réels du terrain.

« Priver les étudiantes et les étudiants d'un accès adéquat aux services d'orientation revient à les laisser naviguer sans repères. Investir dans ces services, c'est investir dans la réussite et la santé mentale de toute une génération. L'orientation ne doit pas être un service contingenté ou difficile d'accès : elle doit être un pilier solide, offert à toutes et à tous, au moment où ils en ont besoin », affirme Éric Cyr, président de la FPPC‑CSQ.

Un rendez-vous axé sur le partage et la réflexion

La FPPC‑CSQ souhaite aux participantes et aux participants un congrès riche en échanges et en réflexions. Elle réaffirme sa fierté de soutenir l'expertise des conseillères et conseillers d'orientation au collégial, dont le rôle est plus essentiel que jamais dans un monde en transformation.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

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