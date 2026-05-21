Congrès 2026 de l'APAPI - La FPPC-CSQ souligne le rôle essentiel des aides pédagogiques individuels

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) souhaite souligner la tenue du congrès annuel de l'Association professionnelle des aides pédagogiques individuels (APAPI), qui se déroule les 20, 21 et 22 mai 2026 sous le thème « Être API : sport'dinaire ». Cet événement unique constitue un moment privilégié de réflexion, de mobilisation et de consolidation des pratiques professionnelles pour les aides pédagogiques individuels (API) du réseau collégial.

Les API, au cœur de la mission des cégeps

Actrices et acteurs incontournables du réseau collégial, les API occupent une place névralgique au sein des cégeps. « Par leur expertise, leur jugement professionnel et leur accompagnement constant, ils et elles contribuent directement à la réussite des étudiantes et étudiants ainsi qu'au bon fonctionnement des établissements », souligne Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ.

La Fédération rappelle que leur contribution essentielle doit impérativement être reconnue à sa juste valeur. Cela implique notamment des conditions de travail à la hauteur des responsabilités assumées, des ressources suffisantes pour accomplir des tâches de plus en plus complexes, ainsi qu'une écoute réelle de leur expertise sur le terrain.

Un lieu d'échange fondamental pour la profession

Dans un contexte marqué par une pression accrue sur les ressources, une complexification des besoins étudiants et une intensification des charges de travail, ce congrès revêt une importance toute particulière. Il offre aux API un espace essentiel pour partager leur expertise et enrichir leurs connaissances, en cohérence avec le rôle central qu'ils jouent et l'impact quotidien qu'ils ont sur le parcours des étudiantes et étudiants qu'ils accompagnent.

À l'occasion de ce congrès, la FPPC-CSQ souhaite à l'ensemble des API des échanges riches, inspirants et porteurs. « C'est en se rassemblant, en partageant vos réalités ensemble que vous renforcez votre voix collective, que notre fédération continuera de porter avec force et constance », conclut Éric Cyr.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

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