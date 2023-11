La FPFQ collaborera à la réflexion sur l'avenir de la forêt

LONGUEUIL, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) offre sa collaboration à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, pour réfléchir sur l'avenir de la forêt.

Les forêts du Québec en général, et les forêts privées en particulier, font face à des défis persistants, tels que l'adaptation aux changements climatiques, la préservation de la biodiversité et la capacité de soutenir la production du matériau vert qu'est le bois. La mise en place par le gouvernement du Québec de Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt dans différentes régions permettra de s'attaquer à ces enjeux de fonds.

« Les producteurs forestiers constituent un heureux mélange entre les mémoires de l'héritage et une vision claire de l'avenir. Leur contribution à ces tables de réflexion est essentielle puisqu'ils sont des acteurs incontournables au regard de la protection et de la mise en valeur des forêts et de la biodiversité. On ne saurait trouver des solutions durables sans d'abord écouter puis s'allier aux gestionnaires de ce territoire », a indiqué le président de la FPFQ, M. Gaétan Boudreault.

La forêt privée québécoise appartient à 134 000 individus, familles et entreprises. Cette forêt qui enlace les villes et villages constitue 17% de l'ensemble des forêts productives du Québec. Par leur localisation à proximité des milieux de vie des citoyens et par leur contribution économique et environnementale considérable, les forêts privées constituent pour l'ensemble des Québécois une vitrine de l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers.

