La formation essentielle à la réussite du secteur minier : le colloque de l'Institut connaît un accueil chaleureux sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - C'est hier que se tenait le 8e colloque de l'Institut national des mines (INMQ) du Québec intitulé « Former pour développer le futur minier ». Cette année, l'événement avait lieu pour une première fois dans la région de la Côte-Nord au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.

« Nous avons vécu une journée incroyable. L’accueil des gens de la Côte-Nord a été des plus agréables. Tel que souligné à plusieurs reprises par l’Institut national des mines, la formation de niveaux professionnel, collégial et universitaire est essentielle à la réussite du secteur », a souligné la présidente-directrice générale de l’Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau. (Groupe CNW/Institut national des mines) C’est devant plus de 200 personnes, tant en présentiel qu’en direct sur le Web, que le rendez-vous annuel de l’organisme s’est tenu. (Groupe CNW/Institut national des mines)

C'est devant plus de 200 personnes, tant en présentiel qu'en direct sur le Web, que le rendez-vous annuel de l'organisme s'est tenu. Rassemblant divers acteurs concernés par la qualité de la formation offerte dans le secteur minier, les participantes et participants du colloque ont pu découvrir en primeur deux des projets de recherche menés actuellement par l'Institut national des mines.

« Nous avons vécu une journée incroyable. L'accueil des gens de la Côte-Nord a été des plus agréables. Tel que souligné à plusieurs reprises par l'Institut national des mines, la formation de niveaux professionnel, collégial et universitaire est essentielle à la réussite du secteur. Nous avons pu constater que grâce à une communication et une concertation entre les divers intervenants interordre du secteur de l'éducation et de l'industrie, il est possible d'offrir une formation collée sur les réalités terrain du secteur minier. C'est d'ailleurs ce que nous retenons du colloque de cette année, et qui vient, encore une fois positionner l'Institut au premier plan dans son mandat de proposer des recommandations claires pour l'actualisation la formation minière offerte au Québec », a souligné la présidente-directrice générale de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau.

Quatre conférences, un panel d'experts et des visites d'établissements d'enseignement et recherche

Devant les réalités et les défis vécus sur le marché du travail, la première conférence portant sur le potentiel de l'alternance et de sa voie accrue comme voie d'accès à une main-d'œuvre qualifiée a particulièrement suscité l'attention du public. Les principales caractéristiques et les avantages de cette formule pour chacun des acteurs touchés soit l'élève, l'école et l'entreprise, ont permis de mieux saisir en quoi consiste cette nouvelle formule d'apprentissage d'alternance accrue.

Portant sur l'un des enjeux primordiaux du gouvernement du Québec soit la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS), le projet de recherche en cours à l'Institut national des mines sur le traitement des MCS et sur les enjeux de la formation minière québécoise a permis d'en apprendre davantage sur ce sujet d'actualité au Québec.

Le Centre d'expertise ferroviaire RAIL est un incontournable dans la région de la Côte-Nord. La conférence offerte a permis d'aborder la formation nécessaire et les compétences requises pour conduire, opérer les trains, mais surtout assurer l'entretien des voies ferroviaires grâce aux technologies de pointe. Une expertise unique au Québec !

De plus, un panel d'experts regroupant sept intervenants du monde de l'éducation et du secteur minier a donné lieu à des échanges sur la modernisation de la formation et l'acquisition de nouvelles compétences pour le succès du secteur minier québécois, ce panel a permis d'entendre : Louis Ferland, directeur du Centre de formation professionnelle et générale de Sept-Îles, Michel Savard, directeur du Centre de formation professionnelle de l'Estuaire, Mylène Richard, coordonnatrice du programme de Technologie minérale du Cégep de Sept-Îles, Michel Gamache, professeur titulaire à Polytechnique Montréal, Érika Dion, directrice, Développement organisationnel et formation chez ArcelorMittal, Suzie Therriault, directrice générale du CSMO Mines et Gilles Larouche, directeur adjoint d'Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam.

Pour les participantes et participants qui se sont déplacés, un dîner-conférence de l'entreprise Minerai de fer Québec a permis de découvrir les orientations que l'entreprise privilégie pour former son personnel afin de soutenir ses différents projets de croissance.

En après-midi, les participantes et participants du colloque ont visité le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles, le Cégep de Sept-Îles et ses centres de recherche ainsi que le Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord - Pavillon Alouette. Ils ont pu explorer les technologies utilisées dans les classes au bénéfice des apprenantes et apprenants. De plus, ils ont été à même de découvrir la pertinence et l'intérêt de renforcer les liens entre les entreprises et le milieu de l'éducation au bénéfice de la formation offerte à la main-d'œuvre dans ce contexte en pleine mutation.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

SOURCE Institut national des mines

Renseignements: Source : Karine Lacroix, conseillère stratégique en communication | Institut national des mines, 819 860-7410, [email protected] | www.inmq.gouv.qc.ca