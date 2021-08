Les collectivités de partout au pays veulent et méritent un accès à de l'air pur, à de l'eau propre et à un environnement sain, car elles subissent de plus en plus les effets des changements climatiques. Ensemble, nous travaillons sans relâche à améliorer notre résilience et notre compréhension afin de mieux nous attaquer aux changements climatiques et de nous adapter à leurs répercussions.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que la Forks Renewal Corporation recevra environ 1,8 million de dollars pour construire un système géothermique de quartier qui assurera le chauffage et la climatisation de ses immeubles au centre-ville de Winnipeg. De plus, la Forks Renewal Corporation fournira près de 2,7 millions de dollars à ce projet.

Le nouveau système éliminera les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant la consommation de gaz comme source de combustible de chauffage et de climatisation dans les bâtiments de la Forks Renewal Corporation. Le système géothermique de quartier est également conçu pour permettre une expansion future afin de desservir d'autres immeubles et de nouveaux projets prévus sur le site de Forks. Au cours de la durée de vie du projet, la Forks Renewal Corporation constatera une réduction cumulative d'environ 26 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui équivaut à une économie d'environ 11 millions de litres d'essence.

Le financement fédéral provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone et aide les industries à mettre en place des technologies propres qui les aideront à être plus efficaces et plus novatrices.

Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques comme celle-ci réaffirment l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques, à créer de bons emplois et à faire croître une économie propre.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie les projets novateurs qui réduisent les émissions, mènent à des mesures concrètes de lutte contre les changements climatiques et créent de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière certains des travaux importants menés par des entreprises canadiennes comme la Forks Renewal Corporation pour bâtir un avenir propre et sain. Le leadership dans des projets stratégiques comme celui annoncé aujourd'hui permettra au Canada de dépasser son objectif et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Railside at The Forks est un projet important plein de grandes idées et d'espaces publics incroyables. Il créera également des possibilités d'emploi, ajoutera une variété de logements supplémentaires, fournira un rendement économique, célébrera la culture et plus encore. Le système géothermique de quartier a joué un rôle clé dans la vision de Railside en tant que projet vert et dans le cadre de nos objectifs globaux de carboneutralité. Le soutien financier du gouvernement fédéral obtenu par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est essentiel à cette fin. Nous remercions le ministre Vandal de son appui et de l'engagement continu de son gouvernement à l'égard de l'environnement. »

- Sara Stasiuk, vice-présidente, Finances et opérations, Forks North Portage

Faits en bref



Une fois terminé, le système géothermique de quartier remplacera la consommation de gaz naturel dans les 248 000 pieds carrés des immeubles, éliminant ainsi toutes les émissions de GES directement liées.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui comprend le volet des partenariats, est un élément important du plan d'action climatique du Canada , qui aide le Canada à dépasser son objectif de réduction des émissions pour 2030.

, qui aide le à dépasser son objectif de réduction des émissions pour 2030. Le volet des partenariats offre jusqu'à 50 millions de dollars de financement aux collectivités et organismes autochtones, aux petites et moyennes entreprises, aux organismes sans but lucratif et aux petites municipalités.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuie des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et les territoires du Canada , qui aideront les collectivités à économiser de l'argent en réduisant les coûts d'énergie.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-790-1907, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca