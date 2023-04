GUELPH, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - C'est dans l'enthousiasme que Co-operators a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) de 2023, du 3 au 5 avril à Toronto. Pour l'événement, 101 personnes déléguées représentant 46 organisations membres de partout au Canada se sont réunies pour discuter des réalisations et des défis pour l'organisation en 2022, élire son conseil d'administration et prendre connaissance du plan stratégique de 2023 à 2026.

Faits saillants sur la direction :

Lors de leur allocution à l'AGA, le président du conseil d'administration, le président et chef de la direction, ainsi que la cheffe des finances ont rappelé aux délégués et déléguées les jalons et défis majeurs rencontrés par l'organisation durant son parcours et ont affirmé l'importance de demeurer fidèles à la raison d'être, à la vision et à l'identité coopérative de Co-operators.

« Je suis convaincu que les coopératives sont bien placées pour soutenir nos collectivités et l'économie dans les moments difficiles. Nous travaillons de mieux en mieux ensemble pour trouver des solutions significatives, collaboratives et durables à des défis complexes », a déclaré John Harvie, président du conseil d'administration.

« De la sécurité financière, à l'action climatique, à des cibles zéro émissions nettes - nos objectifs à long terme gardent notre attention en vue d'incarner notre vision d'être un levier pour une société résiliente et durable. Nous savons que l'incertitude ne se dissipera pas de sitôt, néanmoins, je suis convaincu que les gens de notre coopérative sauront relever les défis et profiter des occasions qui se présenteront. Faire partie d'une coopérative et d'un mouvement coopératif national et international vigoureux rend notre communauté plus solide », a affirmé Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

« Notre solidité financière nous permettra d'atteindre nos objectifs à long terme, tout en résistant aux conséquences du ralentissement économique et des changements climatiques. Elle fournit également la tranquillité d'esprit à nos membres et à notre clientèle, qui pourront ainsi compter sur notre soutien au moment où cela sera le plus nécessaire », a souligné Karen Higgins, première vice-présidente aux finances et cheffe des finances.

Le dernier jour de l'AGA, les personnes déléguées ont assisté à une présentation d'Estelle Métayer, présidente et fondatrice de Competia, une agence de consultation en veille concurrentielle et stratégique. Elle a décrit comment les coopératives peuvent se préparer à saisir les occasions de croissance, compte tenu des grandes tendances qui auront une incidence sur les organisations au cours des cinq prochaines années.

Mise à jour concernant le conseil d'administration de Co-operators

Co-operators a accueilli quatre membres au sein de son conseil d'administration :

Michael Barrett ( Ontario )

Brent Clode ( Ontario )

Lorna Knudson ( Saskatchewan )

Rod Wilson ( Manitoba )

Kate Hill ( Alberta ), Jim Laverick ( Alberta ) et Jim MacFarlane (Atlantique) ont été réélus pour un autre mandat.

Co-operators a reconnu les services et les contributions des administratrices et administrateurs sortants suivants :

Geri Kamenz ( Ontario )

Rob Paterson ( Ontario )

Collette Robertson ( Saskatchewan )

Jocelyn VanKoughnet ( Manitoba )

À la suite de deux démissions en cours de mandat, deux autres administrateurs ont été reconnus pour leurs services :

Bill Kiss (Colombie-Britannique)

Gilles Colbert ( Saskatchewan )

Deux nouvelles administratrices ont également été accueillies au conseil :

Christie Stephenson (Colombie-Britannique)

Jennifer Uhren ( Saskatchewan )

Promouvoir l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité (IDEA)

En plus des ateliers sur la résilience climatique et la stratégie IDEA, Co-operators a organisé pour la première fois de son histoire un atelier sur la vérité et la réconciliation lors de son AGA. Les membres du conseil, les personnes déléguées et la haute direction ont eu la chance de participer à une séance d'apprentissage inspirante sur la culture autochtone présentée par la stratège en réconciliation, Tanya Tourangeau.

Dans le cadre d'un programme annuel visant à soutenir la collectivité qui accueille l'AGA, nous avons remis un don de 5 000 $ à Black Women Professional Worker (BWPW) Co-op, pour soutenir les activités vitales de cette coopérative de travail établie à Richmond Hill. BWPW Co-op a pour mission de soutenir les femmes noires entrepreneures et professionnelles qui œuvrent principalement au sein de la chaîne agroalimentaire et du secteur alimentaire. L'organisme offre de la formation, de l'encadrement, du perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage.

« Nous avons vécu une expérience incroyable de connexion, de cocréation et de partage avec Co-operators et les personnes déléguées », a témoigné Juliet Kego Ume-Onyido, cofondatrice et présidente de Black Women Professional Worker Co-op. « Nous sommes reconnaissantes d'avoir la chance de mettre en lumière l'impact de notre coopérative dans la vie des femmes noires entrepreneures et professionnelles mal desservies. Nous apprécions grandement nos partenaires du mouvement coopératif. »

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 58,2 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

