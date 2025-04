Concentration moyenne d'arsenic dans l'air ambiant pour l'année 2024 - Plus de 90 % de la zone urbaine de Rouyn-Noranda inférieure ou égale à 7 ng/m³

ROUYN-NORANDA, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - La Fonderie Horne est heureuse d'informer la population que la concentration moyenne en arsenic dans l'air ambiant mesurée à la station légale Horne a diminuée de 46,5 % depuis mars 2023, atteignant 39,1 ng/m³ pour l'année 2024. Cette moyenne est sous le plafond de 45 ng/m³ prévu par l'autorisation ministérielle en vigueur.

Les données récoltées pour 2024 à la station légale Horne démontrent que la concentration dans l'air de tous les contaminants analysés est sous les cibles pour la période du 16 mars 2024 au 15 mars 2025.

Plus de 90 % de la zone urbaine de Rouyn-Noranda affiche une concentration d'arsenic dans l'air ambiant inférieure ou égale à 7 ng/m³ et 99 % inférieure ou égale à 15 ng/m³.

affiche une concentration d'arsenic dans l'air ambiant inférieure ou égale à 7 ng/m³ et 99 % inférieure ou égale à 15 ng/m³. Les concentrations en arsenic dans l'air ambiant diminuent rapidement, plus on s'éloigne de la fonderie. La concentration moyenne d'arsenic dans l'air ambiant à l'Aréna Glencore, située à environ 500 m de l'usine, se situe à 7,8 ng/m³ pour l'année 2024, en baisse de 50 % depuis mars 2023.

« Ces données démontrent clairement l'efficacité des efforts déployés par nos équipes afin d'améliorer la qualité de l'air dans notre communauté. C'est une grande fierté pour nous tous de savoir que 90 % du périmètre urbain de Rouyn-Noranda se situe déjà à 7 ng/m3 ou moins. Nous sommes tous mobilisés à poursuivre notre amélioration et croyons en notre réussite », mentionne Vincent Plante, directeur général de la Fonderie Horne et de l'Affinerie CCR.

« Ces résultats témoignent de l'excellence technique de nos équipes. Nous sommes déterminés à poursuivre activement nos efforts pour respecter nos objectifs et continuer à améliorer nos performances environnementales. », ajoute Marie-Élise Viger, directrice Environnement, Opérations cuivre Amérique du Nord.

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, située à Montréal-Est, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

