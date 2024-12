La Fondation TELUS pour un futur meilleur remet 400 000 $ à 36 organismes de Québec afin d'appuyer des projets jeunesse

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a aidé plus de 35 000 jeunes cette année à Québec grâce à des dons à des organismes locaux dont La Tablée des Chefs, la Fondation Ancrage Jeunesse et la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe actifs et retraités ont versé plus de 11 millions de dollars à des organismes de la grande région de Québec, ce qui inclut plus de 200 000 heures de bénévolat.

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé aujourd'hui la portée de son engagement communautaire dans la région de Québec pour l'année 2024 : 400 000 $ ont été remis à 36 organismes communautaires oeuvrant à offrir des projets qui viennent en aide aux jeunes. Ces sommes permettront aux enfants provenant de milieux défavorisés de profiter de technologies, de soins de santé adaptés et de programmes en éducation pour apprendre, grandir et s'épanouir.

Depuis sa création il y a près de 14 ans, le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec a remis plus de 5,2 millions de dollars pour soutenir plus de 650 projets, associations et organismes caritatifs locaux mettant de l'avant la jeunesse, la santé et l'éducation dans les régions de Québec, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre-du-Québec et Estrie. Celui-ci est financé par la Fondation TELUS pour un futur meilleur qui vient en aide à plus de deux millions de jeunes à l'échelle du Canada chaque année.

« Depuis mon arrivée au sein du comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec en 2018, je continue d'être impressionnée par l'implication significative de nos organismes locaux sur la jeunesse de la grande région de Québec, souligne Dre Chantal Guimont, présidente et chef de la direction du Réseau MAclinique, et présidente du Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec. Notre engagement cette année illustre parfaitement cette mission, notamment avec des dons substantiels permettant d'offrir des soupes nourrissantes dans les écoles, de proposer des ateliers axés sur la santé mentale ou de faire levier sur la zoothérapie pour contribuer au mieux-être des jeunes. Chaque investissement que nous réalisons renforce notre engagement envers le bien-être et l'épanouissement de la prochaine génération. »

Voici quelques exemples de projets appuyés cette année par le Comité d'investissement communautaire de TELUS à Québec :

Intégration de plus de 20 nouvelles écoles primaires, provenant de plusieurs régions du Québec, au programme Les Soupes Solidaires de La Tablée des chefs, permettant ainsi à plus de 5 600 élèves de lutter contre l'insécurité alimentaire en recevant trois portions de soupes nourrissantes chaque semaine.

Un programme proposé par la Fondation Ancrage Jeunesse, faisant la promotion de la santé, des saines habitudes de vie et de l'activité physique auprès des jeunes en difficulté suivis par la protection de la jeunesse dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Ateliers d'art thérapie offerts par la Fondation Santé Jonquière du Saguenay-Lac-Saint-Jean accompagnant jusqu'à 500 jeunes en réadaptation suite à une déficience de naissance ou un accident, dans le but d'améliorer leur estime de soi, de réduire l'anxiété et de favoriser une meilleure relation avec le personnel soignant.

Ateliers de sensibilisation à la santé mentale, à l'estime de soi, à l'inclusion et à l'éducation sexuelle, en milieu secondaire, menés par le projet Beautés Fatales en soutien à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Un projet mis sur pied par la Fondation Jasmin-Roy visant à faire vivre des situations de cyberintimidation raciale à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, accompagné d'une session de discussion de sensibilisation, déployé dans la grande région de Québec et Montréal.

Un programme offert par la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, permettant à plus de 400 jeunes de réaliser des projets créatifs originaux, de découvrir l'art visuel contemporain québécois et de participer à des activités physiques variées.

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d'études de même que des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2023 seulement, nous avons versé plus de 9 millions de dollars en subventions à plus de 550 programmes de bienfaisance partout au Canada, et 2 millions de dollars de bourses à plus de 400 étudiants et étudiantes de niveaux postsecondaires dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

