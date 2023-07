L'édition 2023 du Camp de création autochtone présenté par Amazon Music est le seul programme de musique au Canada uniquement dédié aux créations musicales et aux histoires des artistes autochtones émergents

La période de candidatures aura lieu du 10 juillet au 5 août sur le site www.fondationsocan.ca.

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation SOCAN et le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens sont ravis d'annoncer l'ouverture du processus de candidature pour le Camp de création autochtone 2023 présenté par Amazon Music. Le programme vise à encourager la créativité musicale, la collaboration et les échanges culturels entre les créateurs de musique autochtones et non autochtones. Le Camp de création autochtone 2023 présenté par Amazon Music se déroulera à la Kilometre House de Toronto du 23 au 26 octobre 2023.

Tout au long de ce périple créatif de quatre jours, 15 auteurs-compositeurs, interprètes et producteurs autochtones et non autochtones se réuniront pour explorer de nouveaux styles d'écriture, développer de nouvelles relations de collaboration et créer une expérience communautaire. Organisé sous la gouverne d' Alan Greyeyes et du festival sākihiwē avec le soutien d'Amazon Music et du Kilometre Music Group , le camp vise à permettre aux participants d'élargir leurs réseaux, tout en créant de nouvelles chansons dans un cadre inspirant, et en présentant leur travail lors d'une séance d'écoute destinée aux membres de l'industrie.

« Nous savons qu'il existe de nombreuses conférences, tables rondes et programmes dédiés à enseigner aux artistes l'aspect commercial de l'industrie de la musique au Canada, et ils ont tous leur importance, mais on me rappelle souvent que ce sont les chansons qui sont la partie la plus importante de tout ce que nous faisons », a déclaré Alan Greyeyes, directeur du festival sākihiwē et conseiller pour la programmation autochtone à la Fondation SOCAN. « Je suis super content que le festival sākihiwē puisse soutenir cette incroyable opportunité pour les auteurs-compositeurs autochtones du Canada. »

« Nous sommes fiers de travailler avec la Fondation SOCAN et le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens pour soutenir l'incroyable musique que les auteurs-compositeurs, interprètes et producteurs créeront au Camp de création autochtone de cette année », a déclaré John Murphy, chef d'Amazon Music et des baladodiffusions au Canada. « Ce Camp est le cadre idéal pour collaborer et dialoguer et nous avons hâte de voir ce projet se concrétiser en octobre. »

Les créateurs de musique autochtones et non autochtones sont invités à soumettre leur candidature du lundi 10 juillet 2023 à 10 h HE jusqu'au samedi 5 août 2023 à 23 h 59 HE en visitant le site www.fondationsocan.ca. Les candidats intéressés peuvent recevoir un rappel du lancement du processus de candidatures en s'abonnant à l' infolettre de la Fondation SOCAN .

Les divers camps de création de la SOCAN ont propulsé la carrière d'artistes tels que Ria Mae, Savannah Ré et Charlotte Cardin, pour ne nommer que ces artistes. L'an dernier, en partenariat avec le PACC, le premier Camp de création autochtone a été mis en place en tant que projet pilote et l'événement a reçu une réponse extrêmement positive. Parmi les participants de cette édition inaugurale figuraient le producteur de hip-hop Eli Brown (« In The Bible » de Drake), l'artiste nommée aux JUNOs Ruby Waters, Aysanabee, qui a été nommé aux JUNOs en 2023, et l'auteure-compositrice émergente Ila Barker :

« Participer au Camp de création autochtone a été une expérience incroyablement enrichissante. J'ai vraiment l'impression d'être repartie de ce camp une personne transformée, une artiste différente. Ça m'a poussé hors de ma zone de confort en tant qu'auteure, j'ai beaucoup appris au sujet de mes aptitudes et ça m'a aidé à me fixer de nouveaux objectifs. Je ressors de cette expérience avec une vision hyper claire de la direction que mon art va prendre à partir de maintenant, et j'ai maintenant quelques chansons de plus dans mon catalogue et plusieurs nouveaux amis pour la vie. »

Pour plus d'informations sur l'admissibilité, le processus de candidature et d'autres détails, les créateurs de musique intéressés sont invités à consulter le site Web de la Fondation SOCAN au www.fondationsocan.ca .

À propos de la Fondation SOCAN

La Fondation SOCAN a pour mission d'encourager la créativité musicale et de promouvoir une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société d'aujourd'hui. La Fondation SOCAN est une organisation indépendante guidée par son propre conseil d'administration. L'organisation fait partie du Groupe SOCAN et est dirigée par un conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique.

À propos du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

2023 marquera le 25e anniversaire du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC), un organisme national sans but lucratif qui a pour mission d'honorer et de célébrer les auteurs et compositeurs canadiens et ceux qui ont consacré leur vie à l'héritage de la musique. Le PACC s'emploie également à sensibiliser le public à ces réalisations et à encourager la prochaine génération d'auteurs et de compositeurs par le biais d'initiatives et d'événements organisés tout au long de l'année. Le PACC est une organisation indépendante guidée par son propre conseil d'administration. Le Panthéon fait partie du Groupe SOCAN et il est dirigé par un conseil d'administration composé de créateurs et d'éditeurs de musique francophones et anglophones, ainsi que de représentants de l'industrie du disque et du secteur privé. www.cshf.ca

À propos d'Amazon Music

Amazon Music est un service de divertissement audio immersif qui connecte les fans, les artistes et les créateurs à travers la musique, les baladodiffusions et la culture. Amazon Music rapproche les fans de ce qu'ils aiment, avec des listes de lecture programmées avec soin et personnalisées, des « livestreams », des produits dérivés et des baladodiffusions exclusives à Amazon. Grâce à leur abonnement, les membres Amazon Prime ont accès à des millions de chansons en mode aléatoire, aux listes de lecture « All-Access », ainsi qu'au plus grand catalogue des meilleurs balados sans publicité. Les clients peuvent passer à Amazon Music Unlimited pour bénéficier d'un accès complet et sur demande à des millions de chansons en HD et à un catalogue croissant d'audio Ultra HD et Spatial. Tout le monde peut écouter Amazon Music en téléchargeant l'application gratuite Amazon Music, ou quel que soit l'endroit où il écoute de la musique, y compris les appareils équipés d'Alexa. Pour en savoir plus : www.amazonmusic.com .

