La Fondation SOCAN dévoile les cinq gagnants du concours pour les jeunes auteurs-compositeurs canadiens, sponsorisé par SiriusXM Canada

Nous souhaitons féliciter les lauréats suivants :



Maggie Andrew (N.-É.) pour « Honda Civic », Pop/Alt Pop;

Originaire d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, et maintenant installée à Los Angeles, Maggie Andrew travaille à plein temps sur sa musique et elle a lancé quelques titres de manière indépendante, dont « Stockholm Syndrome » et « Sleep 4Ever », qui ont tous en commun une mélodie sombre et envoûtante accompagnée d'une voix sulfureuse, sa véritable signature musicale. « Ça raconte mon départ de la Nouvelle-Écosse, l'ancienne moi et l'ancienne réalité dans laquelle je vivais avant d'entrer dans un nouvel univers d'amour-propre et de confiance en moi », explique Maggie Andrew au sujet de sa chanson « Honda Civic ».

TwoTiime (ON) pour sa chanson « Hood Cry », Hip Hop/Rap;

Après à peine deux ans sur la scène musicale, Khalid Omar, alias TwoTiime, est devenu un des artistes les plus excitants et prolifiques de la Capitale nationale. TwoTiime a décidé de se consacrer entièrement à la musique et sa carrière a connu une accélération fulgurante. « Hood Cry » est un hommage à regretté rappeur d'Ottawa FTG Metro. Dans cette chanson, le jeune artiste d'Ottawa rappe sur une piste instrumentale de piano et raconte la lutte que sa communauté de Ritchie Street a traversée, tout en faisant face à la perte de FTG Metro. Il exprime également sa gratitude envers sa mère et raconte son ascension grâce à une éthique professionnelle inébranlable.

Angel Baribeau (QC) pour « Love Is Up The River », Acoustique;

Originaire de la communauté crie de Mistissini, au Québec, et désormais établie à Montréal, Baribeau a grandi dans le monde de la musique dès son plus jeune âge influencée à la fois par les musiciens dans sa famille et les artistes les plus populaires de tous les temps. Baribeau a rapidement pris de l'ampleur en tant qu'artiste solo en 2014 lorsqu'iel a été sélectionné pour figurer sur la toute première compilation créée par N'we Jinan, un programme de studio de musique itinérant. « J'ai grandi entouré de plusieurs mamans, des femmes fortes qui m'ont donné de l'amour quand j'en avais le plus besoin », confie Baribeau. Sa mère et d'autres femmes chantaient « Meh Meh Sou » comme berceuse et iel a éventuellement adapté ces paroles afin d'exprimer ses propres émotions.

Leah Marlene (IL, US) pour « Bedsheets », Pop;

Leah Marlene est une auteure-compositrice-interprète et productrice de vingt ans originaire de Normal, dans l'Illinois. Ayant grandi dans une famille de musiciens, Leah a commencé à se produire professionnellement à un jeune âge dans le Midwest, au Canada et à Nashville. Elle a été fortement influencée par presque tous les genres imaginables et son écriture est un « melting pot » diversifié et polyvalent de toutes ces influences. La chanson « Spacesuit » est un des simples tirés de son plus récent album The Space Between.

Jessica Spurrell (ON) pour « Bury Me », Folk/Jazz;

Jessica Spurrell est une productrice et auteure-compositrice de l'Ontario. S'inspirant des styles folk, indie et rock, sa musique combine des sons chauds et éclectiques avec des paroles pleines de sentiments poétiques. La musique de Jessica raconte une histoire à laquelle son auditoire peut s'identifier. Elle a donné des spectacles sur la scène locale et au-delà, à Collingwood, Penetanguishene, Wasaga Beach, Barrie, et même dans sa province natale de Terre-Neuve. « Bury Me » est courte et douce-amère. Imprégnée de sentiments de nostalgie et d'amour, elle est centrée sur l'idée d'aller constamment de l'avant en laissant le passé derrière soi. De douces percussions et une guitare très simple donnent un air vieillot à la chanson, un peu comme s'il s'agissait d'un souvenir. « Bury Me » a été inspiré par une strophe d'un poème de Richard Siken

Encore une fois cette année, les membres du jury, composé d'auteurs-compositeurs réputés, diversifiés et aux styles musicaux variés, soit T. Thomason, Josh Sahunta, Viviane Roy, Andreena Mill et Rymz, ont passé en revue les centaines de candidatures afin de trouver les candidats dont l'écriture et la composition se démarquaient le plus. Cette année la diversité de styles musicaux était au rendez-vous

« J'ai été impressionné d'entendre tant de jeunes auteures talentueuses faire un pas vers leur propre créativité en mettant en avant leurs influences musicales et culturelles. En sortant des sentiers battus, cette nouvelle génération rappelle au monde entier pourquoi le Canada continue de créer des stars! Je suis vraiment fière de toutes celles qui ont soumis leur candidature. » - Andreena Mill alias The BLK LT$

Plus de détails concernant les lauréats des concours de la Fondation SOCAN sont disponibles au : https://www.fondationsocan.ca/concours/auteurs-compositeurs-2021/

Les dates limites d'inscription aux concours de 2022 de la Fondation SOCAN seront annoncées sur le site Web de l'organisation au cours de l'hiver 2022.

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com.

Au sujet SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant douze années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

