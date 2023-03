La Fondation SOCAN annonce que Logan Staats est le lauréat du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD

Cinq autres artistes reçoivent une mention honorable

TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - La Fondation SOCAN est ravie d'annoncer que Logan Staats est le lauréat du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD de cette année. L'acclamé artiste mohawk des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario, est récompensé pour sa chanson « Deadman ».

Logan Staats, récipiendaire du Prix TD de l’auteur-compositeur Autochtone (Groupe CNW/Fondation SOCAN)

Le Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD de la Fondation SOCAN a été créé en 2018 pour reconnaître et célébrer le mérite artistique dont font preuve les auteurs-compositeurs autochtones de tous les genres musicaux, et cette édition marque donc le cinquième anniversaire du prix. Staats recevra une bourse de 10 000 $ ainsi que diverses occasions de développer sa carrière et une chance de donner une prestation devant des professionnels de l'industrie.

« Ma Nation et ma communauté sont dans chaque accord que je joue et chaque note que je chante. Elles m'ont sauvé », a expliqué Staats. « Plus je passe de temps sur les lignes de front autochtones, plus ç'a un impact sur mon écriture. La plus grande partie de mon inspiration vient du temps que j'ai passé à Land Back Lane et à Wet'suwet'en. Avant, je séparais mon activisme et ma musique, mais maintenant ils sont inséparables. »

Les mentions honorables assorties d'une bourse de 1000 $ vont à Aysanabee , Ila Barker , Kaeley Jade , Uncle Joe et Twin Flames . Les lauréats utiliseront les fonds pour soutenir le développement de leur carrière dans divers domaines, notamment l'enregistrement de nouvelle musique, la vidéographie et la gestion d'affaires.

« Il est essentiel de permettre aux voix autochtones de s'exprimer, et nous sommes reconnaissants du soutien continu de la TD pour célébrer les auteurs-compositeurs autochtones au Canada », a déclaré Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Le prix est conçu pour célébrer le mérite dans l'art de la création musicale. »

À 18 heures (HE) aujourd'hui, tous les lauréats du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD de la Fondation SOCAN seront honorés dans le cadre d'une édition extraordinaire du « Kim Wheeler Show » sur The Indigiverse de SiriusXM (chaîne 165). Les auditeurs en apprendront davantage sur tous les lauréats en plus d'entendre leurs créations.

« C'est emballant de voir la quantité d'auteurs-compositeurs autochtones qu'il y a en ce moment. Félicitations à Logan Staats et à tous les lauréats des mentions honorables », a déclaré Kim Wheeler, animatrice de Indigiverse sur SiriusXM et présidente du jury du prix. « L'industrie est en pleine croissance, et ce prix permet de célébrer et de créer des opportunités pour les créateurs autochtones et crée un espace pour ces musiciens extraordinaires. »

Des centaines de candidatures d'artistes de partout au Canada couvrant une grande variété de genres musicaux ont été reçues et les lauréats du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD ont été sélectionnés par un jury et un conseil consultatif composé d'artistes autochtones éminents et de leaders de l'industrie, incluant des membres des Premières Nations, Métis et Inuits. Ce prix spécial est rendu possible grâce au soutien du Groupe Banque TD. Les lauréats précédents du prix sont Laura Niquay, Leonard Sumner, Anachnid et Jasmine Netnsa.

« La Banque TD est fière de féliciter Logan Staats, lauréat du Prix de l'auteur-compositeur autochtone TD », a déclaré Robyn Small, gestionnaire principale, Philanthropie, durabilité et conscience sociale pour le Groupe Financier Banque TD. « Grâce à La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme de conscience sociale, nous cherchons à contribuer à faire tomber les barrières pour les artistes émergents et à les mettre en lumière en soutenant des organisations telles que la Fondation SOCAN. Nous sommes fiers de célébrer les œuvres musicales et culturelles des artistes de la communauté autochtone et d'aider à créer des opportunités pour amplifier leurs innombrables voix. »

En 2018, Logan Staats a remporté le concours musical The Launch, officialisant la lancée qui allait le mener à Nashville et Los Angeles, et à son simple « The Lucky Ones » qui a atteint la première position des palmarès au Canada en plus de remporter l'Indigenous Music Award du meilleur simple radiophonique.

Entre-temps, Logan Staats a pris la décision de retourner vivre sur la réserve des Six Nations de la rivière Grand. Pour Staats, la musique est un baume créé de manière contemplative et offert aux auditeurs qui ont besoin de réconfort. Depuis qu'il est rentré chez lui, Staats a été en mesure de créer à nouveau de la musique de manière authentique en se réappropriant ses sonorités par le biais d'une narration honnête et d'une réflexion sans fard, parfois douloureuse.

Staats a récemment trouvé une nouvelle maison de disques, Red Music Rising , et il travaille actuellement sur son prochain album qui proposera des chansons originales de son cru, à l'exception d'une reprise.

Avec des mentors comme la légendaire Buffy Sainte-Marie - dont il assure souvent la première partie de ses spectacles -, Staats souhaite transmettre les conseils qu'il a reçus en établissant un lien avec la jeunesse autochtone par le biais de la musique. Il visite fréquemment des écoles pour présenter des ateliers.

Les biographies des récipiendaires d'une mention spéciale sont disponibles ici .

Pour plus d'information sur la Fondation SOCAN et ses programmes, consultez le fondationsocan.ca

