Quatre créatrices et un créateur émergents remportent une bourse de 5000 $ et cinq autres recevront un prix de 1000 $

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Pour une cinquième année consécutive, la Fondation SOCAN annonce les gagnants du Concours de la Fondation SOCAN pour les jeunes auteurs-compositeurs canadiens, commandité par SiriusXM Canada. Cinq bourses de 5000 $ ont été remises à de jeunes créateurs et créatrices de partout au pays afin de reconnaître leur travail et leur potentiel exceptionnel. Encore une fois cette année, 5 autres créateurs et créatrices seront récompensés dans la catégorie mention honorable et ils recevront une bourse de 1000 $ pour leurs soumissions notables.

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre en lumière la prochaine génération d'auteurs-compositeurs canadiens et de leur apporter un soutien financier à un moment critique de leur carrière », déclare Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Pour une cinquième année de suite, la qualité de la musique que nous avons reçue démontre la quantité impressionnante de talent de la scène musicale émergente au Canada. »

Nous sommes heureux d'annoncer les gagnants des grands prix :

Anna Johnson (Alberta) pour « Boys on Bikes », pop ;

Âgée de 17 ans, Anna Johnson a profité de la pandémie pour travailler sur ses créations musicales. Ses plus récentes chansons ont été qualifiées d'envoûtantes et elle continue à définir son style unique en tant qu'auteure-compositrice. Elle s'est produite en tant que chanteuse invitée avec l'Orchestre Pops d'Edmonton et au Festival Folk de Winnipeg. Elle a été la grande gagnante jeunesse de l'édition 2018 du K-Days Talent Search en plus de se participer au « Crescendo with the John Cameron Changing Lives Foundation » et d'avoir joué plusieurs rôles dans des comédies musicales. anna s'affaire présentement à bâtir son répertoire de chansons en vue d'un album à venir.

AVIV (Ontario) pour « Drowning in the Culture », indie pop ;

La musique a toujours été un parcours inévitable pour la jeune chanteuse, auteure-compositrice et polyinstrumentiste torontoise AVIV qui crée des chansons pop au caractère universel. Elle a commencé à apprendre le piano à 6 ans et la guitare à 12 ans et c'est après avoir reçu un clavier pour son 14e anniversaire qu'elle a commencé à écrire des chansons de manière autodidacte. Lorsque la pandémie a frappé, AVIV s'est retrouvée enfermée chez elle et, n'ayant rien d'autre à faire, c'est à ce moment qu'elle a réalisé que son amour pour la musique pouvait devenir quelque chose de plus qu'un simple passe-temps.

Avril Jensen (Québec) pour « van gogh », pop ;

D'abord formée au violon, l'auteure-compositrice-interprète de 18 ans chante et s'accompagne à la guitare, au piano ou au ukulélé. Suivant une approche indépendante, la signature pop de l'artiste se déploie en français et en anglais et se situe à une intersection surprenante entre musique acoustique et trap. Parfaitement à l'aise en studio, elle est déjà autonome derrière la console et elle voit son art comme un terrain de jeu pour raconter plein d'histoires. La jeune femme adore apprendre sans arrêt et sur presque tous les sujets. Tombant souvent dans le dédale d'Internet comme dans une sorte de vortex, elle tire une grande partie de son inspiration de ses recherches spontanées sur de nombreux sujets. Passionnée d'astronomie, de science-fiction et grande adepte des séries télévisées, elle cite également les peintures de Van Gogh et la musique de Billie Eilish, Tsar B, Dean et Klô Pelgag comme autant d'influences qui alimentent son écriture de chansons. Chacune de ses chansons est une petite histoire.

Danie (Ontario) pour « Summer », soul/jazz ;

Danie est une auteure-compositrice-interprète de 20 ans. Elle aime à penser que sa musique est sans genre et sans limites avec étincelles de soul, de couleur et d'intimité. Danie a grandi dans la vallée de Kennebecasis, au Nouveau-Brunswick, et habite maintenant à Toronto. On peut entendre les chansons de Danie dans la saison 4 de Kim's Convenience et dans Grand Army, une série originale Netflix. Elle a plusieurs autres chansons en cours de création et elle lancera bientôt sa chaîne YouTube officielle.

« Summer » parle du caractère répétitif de la vie, de l'inévitabilité du changement et du côté doux-amer de tout ça. « Summer » est parue en mars de cette année et Danie a eu le privilège d'être interviewée par Larry McClain de Two Story Melody, alors cette chanson est encore fraîche et a une place très spéciale dans son cœur.

Velours Velours, (Québec) pour "Tournesol", country rock;

Velours Velours est l'exutoire artistique de Raphaël Pépin-Tanguay. Actif sur le circuit local depuis 2022, son projet s'est rapidement taillé une place dans le cœur des mélomanes québécois. Après avoir joué avec Étienne Coppée, Velours Velours a récemment lancé son premier EP coproduit avec Philippe Brach. La musique pop jeune et savoureuse de Velours Velours offre un univers coloré et réconfortant aux possibilités infinies. Ses grooves enchanteurs racontent des histoires de notre quotidien et contemplent son environnement, des ruelles de la ville aux eaux salées de la Gaspésie.

Félicitations aux gagnants d'une mention honorable : DeeDee Austin (Nouvelle-Écosse) pour « Buried Truth » - pop, Brighid Fry (Ontario) pour « In the Grass » - auteure-compositrice-interprète, Allegra Jordyn (Ontario) pour « Technicolour » - pop, Fin McDowell (Alberta) pour « Losing Game » - folk, Mia Kelly (Québec) pour « Garden Through the War » - indie folk alternatif.

Cette année encore, le jury, composé d'auteurs-compositeurs renommés et diversifiés dans une grande variété de styles musicaux (Melissa MacMaster, Daniel Seligman, Gabrielle Godon, Bryan Webb et Alissa Faratro) a passé au crible les centaines de participations pour trouver les candidats dont l'écriture et la composition se sont le plus démarquées et la diversité des styles musicaux était meilleure que jamais.

« C'était ma première expérience en tant que jury et je suis encore émerveillée par le talent des jeunes auteurs-compositeurs qui ont soumis leurs œuvres. C'est très impressionnant de voir la prochaine génération si investie dans son art, étant moi-même passée par là quand j'étais plus jeune » - Laroie, alias Gabrielle Godon.

Pour plus d'information sur les gagnants du concours de la Fondation SOCAN, visitez le https://www.fondationsocan.ca/concours-des-jeu…s-canadiens-2022/

Les dates limites d'inscription aux concours de 2023 de la Fondation SOCAN seront annoncées sur le site Web de l'organisation au cours de l'hiver 2023.

À propos de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs dans notre société. La Fondation SOCAN fait partie du groupe SOCAN et est dirigée par son propre Conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs qui reflètent la diversité de la musique de concert et de la musique populaire ainsi que la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation SOCAN et de la SOCAN, visitez le www.fondationsocan.ca et le www.socan.com .

