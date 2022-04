LA FONDATION SAUVE TA PEAU MÈNE DES CAMPAGNES LOCALES ET NATIONALES POUR ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PEAU PENDANT LE MOIS DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME

La Fondation s'est associée à l'Ontario Professional Hairstylist Association et à 26 villes canadiennes pour mener des campagnes de prévention et de détection du cancer de la peau auprès du public cette année.

TORONTO, le 29 avril 2022 /CNW/ - Mai est le Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Il est impératif de rappeler aux Canadiens l'importance de la sécurité au soleil à l'approche de l'été.

En 2020, plus de 80 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer de la peau et plus de 1 300 ont perdu la vie à cause du mélanome, la forme la plus mortelle.1 Les données d'un sondage récent montrent qu'un Canadien sur quatre (25 %) ne sait pas que le fait de passer plus de temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau ; et plus de la moitié des Canadiens (55 %) ne réalisent pas qu'une courte exposition au soleil sans protection peut entraîner un mélanome.2

À la lumière de ces statistiques, la Fondation Sauve ta peau a lancé une série de campagnes locales et nationales pour sensibiliser les gens à l'importance de la prévention et de la détection précoce des cancers de la peau.

Le défi CCSV de l'OPHA

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) s'est associée à l'Ontario Professional Hairstylist Association (OPHA) pour créer le défi CCSV de l'OPHA, qui vise à former 200 professionnels de la coiffure à détecter les cancers de la peau potentiels d'ici le 31 mai 2022. L'initiative à l'origine de ce défi s'appelle Coiffer les cheveux et sauver des vies (CCSV). Menée par deux étudiantes en médecine, avec le soutien de la FSTP, elle vise à donner aux coiffeurs et aux barbiers les moyens de détecter les lésions cutanées suspectes sur les oreilles, le visage et le cuir chevelu de leurs clients. Les salons et barbiers participants reçoivent du matériel et des ressources de formation et apprennent à détecter les grains de beauté suspects. L'objectif du projet est de faciliter la communication entre le client et son prestataire de soins de santé, ce qui permettra de détecter plus rapidement les cancers de la peau potentiellement dangereux. Au moment de cette publication, le défi a déjà atteint 83 % de son objectif de recrutement. Pour en savoir plus, visitez : https://saveyourskin.ca/sty-lives-opha/

1 Société Canadienne du Cancer. Cancer - statistiques spécifiques 2020: Aperçu des estimations de l'incidence, de la mortalité et de la survie par

type de cancer. Disponible à: https://cdn.cancer.ca/-/media/files/research/cancer-statistics/2020-statistics/canadian-cancer-statistics/2020-resources/res-cancerstatistics-canadiancancerstatistics-2020_cancer-statistiques-specifiques.pdf?rev=dba8e705e03c48cb8fcc72d4e2361795&hash=C51BCB3B31F49C78D0DF9BC2715104E1 2 Léger. Melanoma Awareness Omni Report. Mars 2020. Disponible à : https://sauvetapeau.ca/wp-content/uploads/Survey-results-

highlights_SYSF-website_May-7-2020_FINAL-FR.pdf

Initiative de proclamations municipales

Pour la troisième année consécutive, la FSTP a demandé aux municipalités à travers le pays de prendre position contre le cancer de la peau en proclamant le mois de mai « Mois de la sensibilisation au mélanome » afin d'attirer l'attention sur cette maladie dangereuse et largement évitable. Nous sommes heureux d'annoncer que 27 municipalités canadiennes ont accepté notre invitation. Consultez la liste complète des villes ici : https://sauvetapeau.ca/proclamations/.

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients, qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par des initiatives d'éducation, de défense et de sensibilisation dans tout le Canada. La FSTP se consacre à fournir une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Veuillez consulter le site sauvetapeau.ca pour plus d'information.

