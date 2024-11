MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Dollarama (TSX : DOL) et la Fondation Rossy ont le plaisir d'annoncer une initiative nationale de dons à des organismes de bienfaisance pour célébrer les 30 ans de Dollarama au service des Canadiennes et des Canadiens.

Prenant en compte l'avis des employés de Dollarama partout au Canada, la Fondation Rossy a orienté 30 millions de dollars de dons vers 25 organismes de bienfaisance actifs dans les collectivités canadiennes d'un océan à l'autre.

Les 25 organismes de bienfaisance ont été sélectionnés pour l'importance de leur contribution à la vie quotidienne des Canadiens et à la société canadienne, dans quatre domaines d'action :

Répondre à des besoins urgents , telle la sécurité alimentaire ;

, telle la sécurité alimentaire ; Promouvoir le développement positif , en soutenant la santé mentale et la scolarisation des enfants ;

, en soutenant la santé mentale et la scolarisation des enfants ; S'engager au sein des collectivités , en prenant soin des communautés par l'éducation et la mobilisation en faveur de l'environnement; et

, en prenant soin des communautés par l'éducation et la mobilisation en faveur de l'environnement; et Inspirer l'excellence, dans le sport, l'éducation et l'entrepreneuriat.

Chaque employé de Dollarama a pu contribuer à déterminer la répartition des dons en votant pour un organisme actif dans leur région.

Les organismes choisis utiliseront les fonds principalement pour améliorer la qualité de leurs services, étendre la portée de leurs programmes et lancer de nouvelles initiatives. Ce soutien arrive à un moment critique pour plusieurs organismes qui ont vu la demande pour leurs services s'amplifier au cours de ces derniers mois.

Organismes de bienfaisance choisis :

Alloprof Banques alimentaires Canada Banques alimentaires du Québec Deuxième récolte Canada Éco Héros Feed Nova Scotia Feed Ontario First Book Canada / Le Premier Livre Fondation olympique canadienne Fondation paralympique canadienne Food Banks Alberta Food Banks British Columbia Food Banks of Saskatchewan Corporation Food Depot Alimentaire Inc. Fusion Jeunesse Harvest Manitoba Inc. Indspire Jeunesse, J'écoute Junior Achievement of Canada La Tablée des Chefs Moisson Montréal The Community Food Sharing Association The Upper Room Hospitality Ministry Inc. (PEI Food Banks Association) Société pour la nature et les parcs du Canada Société pour la nature et les parcs du Canada (Section Québec)

Pour en apprendre plus, les organismes retenus sont brièvement présentés ci-dessous.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada, qui propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 583 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne à www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 570 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

À propos de la Fondation Rossy

Créée en 2004 par le fondateur de Dollarama, Larry Rossy, la Fondation Rossy est une fondation privée basée à Montréal. Elle a pour mission de contribuer positivement à la société civile et d'améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens. La Fondation Rossy soutient des initiatives visant au développement de communautés saines et résilientes. Elle accompagne des acteurs du changement et des organismes de pointe impliqués dans la résolution de défis sociaux complexes et durables. La Fondation Rossy accorde des subventions dans les domaines de la recherche médicale et de l'innovation en soins de santé, de la santé mentale, de l'engagement civique et de l'environnement, tout en disposant de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins urgents et émergents des communautés. La Fondation s'engage à soutenir le dynamisme de Montréal et finance également des organismes de bienfaisance plus largement au Canada et à l'étranger dans ses domaines prioritaires.

À propos des organismes de bienfaisance choisis

Pilier Organisme Portée Description Répondre à des besoins urgents 1. Banques alimentaires Canada Nationale En collaboration avec un réseau pancanadien de banques alimentaires, Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim de demain. L'organisme soutient les banques alimentaires locales au moyen de subventions et d'initiatives de renforcement des capacités, afin d'aider à maximiser l'impact collectif et de renforcer la capacité locale. https://foodbankscanada.ca/fr 2. Banques alimentaires du Québec Québec Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout dans la province avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires, qui offrent de l'aide alimentaire à des centaines de milliers de personnes qui ont faim et qui répondent à 2,9 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois. https://banquesalimentaires.org 3. Deuxième récolte Canada Nationale Deuxième Récolte est le plus grand organisme de récupération alimentaire au Canada et un chef de file éclairé en redistribution de denrées périssables. L'organisme récupère les surplus alimentaires invendus et les redirige vers les gens plutôt que vers les sites d'enfouissement, afin de maximiser l'impact environnemental et le potentiel des aliments. https://www.secondharvest.ca/fr-ca 4. Feed Nova Scotia Nouvelle-Écosse Feed Nova Scotia distribue chaque année 3 millions de kilos de nourriture à 140 banques alimentaires membres et à d'autres organismes de la province. Après 40 ans, Feed Nova Scotia reconnaît que les besoins augmentent et qu'il est impossible de s'en sortir. Tout en continuant à fournir une aide alimentaire d'urgence, l'organisme s'efforce également de trouver des solutions à long terme à l'insécurité alimentaire en Nouvelle-Écosse. https://www.feednovascotia.ca 5. Feed Ontario Ontario Feed Ontario soutient plus de 1 200 banques alimentaires et organismes de lutte contre la faim dans toute la province. Ensemble, ils livrent des millions de kilos de nourriture et desservent plus d'un million d'Ontariens et d'Ontariennes chaque année. L'association répond aux besoins immédiats et urgents des personnes et des familles en situation d'insécurité alimentaire tout en préconisant des programmes et des solutions qui font de l'éradication de la faim une priorité dans la province. https://feedontario.ca/fr 6. Food Banks Alberta Alberta Food Banks Alberta réunit ses 112 banques alimentaires membres pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Alberta. Ses banques alimentaires desservent toutes les régions de la province, des grands centres urbains aux communautés rurales et éloignées. Elles poursuivent toutes les mêmes objectifs : nourrir les enfants, les familles, les adultes et les personnes âgées de l'Alberta, afin d'éliminer la faim dans cette grande province. https://foodbanksalberta.ca 7. Food Banks British Columbia Colombie-Britannique Food Banks BC est l'association provinciale des banques alimentaires, composée de 108 organismes de lutte contre la faim partout en Colombie-Britannique. Elle s'engage à soutenir les services d'aide alimentaire d'urgence tout en prenant les mesures nécessaires pour éliminer la nécessité de ces services en préconisant un changement de système. Sa vision est celle d'une Colombie-Britannique libérée de la faim. https://www.foodbanksbc.com 8. Food Banks of Saskatchewan Corporation Saskatchewan L'organisme Food Banks of Saskatchewan se consacre à la lutte contre la faim et au renforcement de la résilience. Il fournit des ressources essentielles qui permettent aux individus et aux familles de s'épanouir. En s'efforçant non seulement de répondre aux besoins immédiats, mais aussi d'inspirer un changement durable, l'organisme renforce la dignité tout en veillant à ce que chacun jouisse du droit fondamental à des repas sains. https://skfoodbanks.ca 9. Food Depot Alimentaire Inc. Nouveau-Brunswick Food Depot Alimentaire soutient 65 banques alimentaires et autres organismes à travers le Nouveau-Brunswick. Ceux-ci fournissent une aide alimentaire aux particuliers et aux familles dans le cadre de plus de 55 000 visites mensuelles. Ils fournissent également des aliments aux programmes de petits-déjeuners dans 135 écoles, au profit de plus de 40 000 élèves par semaine. Ils préconisent également des solutions à long terme pour vaincre l'insécurité alimentaire. https://fooddepot.ca/fr 10. Harvest Manitoba Inc. Manitoba Harvest Manitoba est un organisme communautaire qui se consacre à la lutte contre la faim et à la réduction du gaspillage alimentaire. En distribuant des millions de kilos de nourriture chaque année, Harvest soutient plus de 100 000 Manitobains et Manitobaines chaque mois, y compris des familles, des personnes âgées et des enfants dans le besoin. https://www.harvestmanitoba.ca 11. La Tablée des Chefs Québec La Tablée des Chefs a pour mission de nourrir les familles dans le besoin en luttant contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires. Elle offre également des programmes éducatifs culinaires aux jeunes pour les accompagner vers l'autonomie alimentaire. https://www.tableedeschefs.org/fr 12. Moisson Montréal Montréal Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Elle distribue gratuitement 19,3 millions de kilos de denrées à près de 300 organismes communautaires montréalais. Ces organismes répondent à près d'un million de demandes d'aide alimentaire par mois. Grâce à un modèle de fonctionnement basé principalement sur la récupération de denrées et le bénévolat, chaque don de 1 $ permet à Moisson Montréal de distribuer plus de 15 $ de nourriture. https://www.moissonmontreal.org 13. The Community Food Sharing Association Inc. Terre-Neuve La Community Food Sharing Association est l'organisme central pour la distribution de nourriture aux personnes souffrant d'insécurité alimentaire à Terre-Neuve et au Labrador. Avec l'aide de centaines de bénévoles bienveillants et d'entreprises soucieuses de la collectivité, ses employés gèrent la collecte et la distribution de denrées alimentaires dans 60 banques alimentaires de Terre-Neuve-et-Labrador. https://cfsa.nf.net 14. The Upper Room Hospitality Ministry Inc. Île-du-Prince-Édouard L'association de la banque alimentaire de l'Île-du-Prince-Édouard a établi son siège social à l'Upper Room Hospitality Ministry Inc. qui gère la plus grande banque alimentaire et la plus grande soupe populaire de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle fournit des provisions mensuelles à emporter, des repas chauds quotidiens et des ressources essentielles aux membres et aux organisations partenaires dans le besoin. https://www.urhm.org Promouvoir le développement positif



15. Alloprof Québec L'organisme Alloprof croit que chaque enfant mérite de réussir, peu importe ses difficultés. C'est pourquoi l'organisme aide gratuitement un demi-million d'élèves du Québec chaque année à transformer leurs défis scolaires en réussites, grâce à des milliers d'outils éducatifs et des services professionnels stimulants. https://www.alloprof.qc.ca 16. First Book Canada / Le Premier Livre Nationale First Book Canada / Le Premier Livre offre des ressources éducatives et inspire les jeunes esprits en mettant à la disposition des enfants dans le besoin des livres neufs et de qualité. Les livres ouvrent des fenêtres sur un monde plus vaste, présentent des modèles reflétant des expériences diversifiées et ouvrent des portes à l'apprentissage et aux opportunités tout au long de la vie. L'organisme s'efforce de réduire les inégalités en matière d'éducation pour les personnes vivant dans la pauvreté. https://www.firstbookcanada.org 17. Jeunesse, J'écoute Nationale Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, au Canada, qui offre un soutien gratuit, multilingue et confidentiel aux jeunes. En tant qu'expert en soins virtuels, il offre un espace fiable où les jeunes peuvent libérer leurs émotions par téléphone ou par texto, ou obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. https://jeunessejecoute.ca S'engager au sein des collectivités



18. Éco Héros Nationale Éco Héros offre des programmes environnementaux gratuits aux enfants canadiens. Sa mission consiste à créer une génération de conservationnistes qui comprennent les défis auxquels notre planète est confrontée et les solutions possibles. Les enfants sont ainsi motivés à agir, ce qui les rend plus optimistes, heureux et confiants. https://www.ecoheros.ca 19. Société pour la nature et les parcs du Canada Nationale La SNAP milite pour une protection efficace et à long terme des terres, des eaux douces et des océans d'importance écologique et culturelle au Canada. Elle réalise sa mission au moyen d'un plaidoyer fondé sur la connaissance, ainsi que par l'éducation et l'engagement du public, étayés par la collaboration et le partenariat. https://snapcanada.org 20. Société pour la nature et les parcs du Canada (Section Québec) Québec SNAP Québec travaille à la création d'un réseau d'aires protégées à l'échelle de la province, afin d'assurer la protection à long terme de la forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. Elle veille également à la bonne gestion des aires protégées existantes. https://snapquebec.org Inspirer l'excellence



21. Fondation olympique canadienne Nationale La Fondation olympique canadienne amasse des fonds en soutien aux athlètes à toutes les étapes de leur parcours vers le podium et pour la suite. https://olympique.ca/fondation 22. Fondation paralympique canadienne Nationale La Fondation paralympique canadienne veille à ce que les personnes handicapées du Canada puissent faire l'expérience du pouvoir transformateur du sport. https://paralympique.ca/fondation 23. Fusion Jeunesse Québec Sa mission est de contribuer à la persévérance scolaire, à l'orientation et l'employabilité, ainsi qu'à l'engagement civique des jeunes, en mettant en place des projets d'apprentissage expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires et la communauté. https://fusionjeunesse.org 24. Indspire Nationale Indspire est une organisation caritative autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers le Canada. Elle soutient les étudiants autochtones en leur accordant des bourses d'études postsecondaires et en leur proposant des programmes ainsi que des ressources afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. https://indspire.ca/fr 25. Junior Achievement of Canada Nationale JA Canada offre chaque année aux jeunes de toutes les provinces plus de 400 000 expériences d'apprentissage pratique et immersif dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la santé financière et de la préparation au travail. Ses programmes enflamment l'esprit entrepreneurial des jeunes, et les aident à lancer des entreprises, à acquérir des compétences pour l'avenir et à contribuer à leur communauté. https://jacanada.org/fr

