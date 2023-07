BOUCHERVILLE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber, remettra un total de 500 000 $ à six organismes à but non lucratif (OBNL) dans le cadre de son nouveau programme Bâtir avec cœur.

Des membres du conseil d'administration de la Fondation RONA accompagnent Andrew Iacobucci, chef de la direction de RONA inc. (de gauche à droite) : Philippe Element, vice-président, Ventes et services aux marchands, RONA inc.; Catherine Laporte, vice-présidente, Marketing, RONA inc.; Mélanie Lussier, directrice principale, Communications, affaires publiques et développement durable, RONA inc.; Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA; Lyna Pilote, conseillère principale, Affaires juridiques, RONA inc.; Andrew Iacobucci, chef de la direction, RONA inc.; et Jean-Sébastien Lamoureux, président du conseil d’administration de la Fondation RONA et Vice-président principal, Marchands affiliés, ventes en gros et affaires publiques, RONA inc. Absent sur cette photo : Jean Grou, vice-président divisionnaire, Finances, RONA inc. (Groupe CNW/RONA inc.)

Lancé le 11 mai dernier pour marquer le 25e anniversaire de la Fondation RONA, Bâtir avec cœur a pour objectif d'appuyer des OBNL dans la réalisation de projets visant à revitaliser un milieu de vie ou à faciliter l'accès au logement pour des populations canadiennes dans le besoin. Au terme d'un processus d'appel de candidatures, un comité de sélection a retenu, parmi une centaine de candidatures reçues, les projets de six OBNL dans les provinces où RONA a des magasins.

Les sommes remises dans le cadre de ce programme ont été amassées grâce à la générosité des fournisseurs de RONA qui ont pris part à la journée de golf annuelle de la Fondation RONA, qui s'est tenue au Club de Golf La Vallée du Richelieu le 17 juillet dernier. « Cette journée est devenue un formidable vecteur de solidarité qui nous permet d'unir nos forces avec celle de nos partenaires fournisseurs et d'ainsi apporter un réel changement dans la vie des personnes défavorisées grâce aux fonds recueillis », a souligné Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA. « Je tiens à remercier chaleureusement tous les fournisseurs qui ont généreusement contribué à la réussite de ce projet par le biais d'une commandite ou en nous rejoignant sur le terrain. »

Liste des organismes soutenus par le programme Bâtir avec cœur en 2023

Province Nom de l'organisme Somme remise Alberta Medicine Hat Women's Shelter Society 50 000 $ Colombie-Britannique Turning Points Collaborative Society 75 000 $ Manitoba Habitat for Humanity Manitoba 35 000 $ Ontario Port Colborne Community Association 125 000 $ Québec Le Petit Patro des Basses-Laurentides 150 000 $ Saskatchewan SOFIA House 65 000 $

La répartition du total de 500 000 $ remis dans le cadre du programme a été effectuée proportionnellement à la répartition des magasins du réseau RONA présents dans chacune des provinces.

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA, qui célèbre son 25e anniversaire en 2023, a pour mission d'améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie et en facilitant l'accès au logement. Elle s'implique auprès des personnes victimes de violence conjugale et de leurs enfants, des familles à faible revenu, ainsi qu'auprès des individus ayant des besoins spécifiques ou des enjeux de santé mentale. Par ses différents programmes, la Fondation RONA a un impact durable et significatif dans les communautés un peu partout au Canada. En 2022, la Fondation RONA a remis plus de 4 millions de dollars à plus de 300 organismes de bienfaisance au Canada.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

