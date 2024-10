Le réseau RONA s'est encore une fois mobilisé afin de soutenir les populations canadiennes dans le besoin en amassant des fonds pour revitaliser leurs milieux de vie ou pour faciliter l'accès au logement.

BOUCHERVILLE, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber, est fière d'annoncer les résultats de sa campagne Bien chez soi qui a eu lieu du 1er septembre au 7 octobre 2024. Grâce à l'implication des employé(e)s et la générosité des clients, l'entreprise a amassé plus de 515 000 $ qui serviront à revitaliser les milieux de vie ou à faciliter l'accès au logement pour des personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, des familles à faible revenu et des personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. Les 150 organismes bénéficiaires de la campagne ont été sélectionnés par chaque équipe locale.

Équipe du magasin RONA Saint-Jean-sur-Richelieu. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Pour sa deuxième édition, la campagne Bien chez soi a su démontrer la force de notre réseau et la volonté de toutes et tous de contribuer positivement à nos communautés. Ensemble, nous avons les moyens d'avoir un impact profond et durable dans la vie des gens les plus vulnérables. Je suis sincèrement fière de ce que nous avons accompli ici », affirme Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

La campagne a eu lieu dans tous les magasins corporatifs du réseau RONA ainsi que dans certains centres de distribution et magasins affiliés RONA participants à travers le pays. La somme remise a été récoltée grâce à des dons effectués aux caisses en magasin et lors des achats en ligne sur le site Web rona.ca.

« Nos employés étaient particulièrement motivés cette année! Nos équipes en magasin et dans nos centres de distribution ont été interpelées par la cause d'actualité qu'est la crise du logement et étaient d'autant plus engagées parce que chaque équipe a eu l'opportunité de choisir l'organisme local qu'elle soutenait. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué si généreusement à cette cause qui nous tient tant à cœur! », explique Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA.

Cliquez sur l'un des liens suivants pour connaître le détail des sommes remises aux organismes soutenus dans chaque région :

Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA et la campagne Bien chez soi, rendez-vous au https://www.ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc. et soutient des organismes à but non lucratif qui ont un impact significatif dans leurs communautés depuis 1998. À l'occasion de son 25e anniversaire, la Fondation RONA a redéfini sa mission, soit de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Rendez-vous au ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautés pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA et ses activités.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chaque personne est invitée à apporter sa contribution. RONA figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web https://www.ronainc.ca/.

SOURCE RONA inc.

Pour plus de renseignements : Relations avec les médias, RONA inc., 514 599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]