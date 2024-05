La Fondation RONA a pour objectif de remettre un million de dollars à sept OBNLs pour les appuyer dans des projets d'amélioration des milieux de vie ou d'accès au logement

BOUCHERVILLE, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, déploie une nouvelle campagne de collecte de dons en magasin au profit de son programme Bâtir avec cœur lancé l'an dernier. Du 1er au 31 mai 2024, les clients qui visitent un magasin RONA participant auront la possibilité de faire un don à la caisse pour soutenir le projet de construction ou de rénovation d'un organisme de la province.

Bâtir avec cœur : se mobiliser pour aider des organismes dans sept provinces canadiennes

Le programme Bâtir avec cœur vise à aider sept OBNLs au pays - un dans chaque province ou région où RONA est établie - dans la réalisation de projets de construction ou de rénovation visant à revitaliser des milieux de vie ou à faciliter l'accès au logement pour des populations canadiennes dans le besoin.

« Nous sommes fiers d'annoncer que cette année, nous élargissons l'impact de notre initiative Bâtir avec cœur en y ajoutant une campagne de collecte de dons en magasin, permettant ainsi à nos clients de participer directement à notre mission philanthropique », explique Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA. « L'an dernier, nous avons alloué 500 000 $ à des projets communautaires significatifs d'un bout à l'autre du Canada. Cette année nous souhaitons remettre un montant total de 1 million de dollars pour avoir un impact encore plus important sur les projets et aider davantage de personnes dans le besoin », ajoute-t-elle.

Aux dons récoltés en magasin, la Fondation ajoutera les fonds amassés grâce à la générosité des fournisseurs de RONA qui participeront à sa journée de golf annuelle le 15 juillet prochain, des dons effectués par la clientèle aux caisses en libre-service depuis octobre 2023, ainsi que les sommes récoltées en magasin dans le cadre de la vente de tuques à l'effigie de la Fondation et lors de la campagne de collecte de fonds effectuée auprès de la clientèle Pros en novembre dernier.

Un appel du cœur : votre chance de faire partie des organismes soutenus

Du 1er au 31 mai 2024, les organismes souhaitant bénéficier du programme Bâtir avec cœur sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible ici. Les projets retenus par le comité de sélection seront dévoilés au cours de l'été 2024. « Notre engagement envers nos communautés est au cœur de notre identité chez RONA, car elles ont été les piliers de notre succès pendant près de 85 ans », déclare Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA.

