Une collecte de fonds pancanadienne qui aide les personnes dans le besoin en revitalisant

leurs milieux de vie ou en leur facilitant l'accès au logement

Du 1 er au 30 septembre, des équipes de nos centres de distribution, marchands affiliés RONA et magasins corporatifs Lowe's, RONA+, RONA et Réno-Dépôt participeront à la campagne Bien chez soi.

Cette campagne touchera près de 180 organismes de bienfaisance canadiens qui viennent en aide aux personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, aux familles à faible revenu et aux personnes avec des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

BOUCHERVILLE, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe's, RONA+, RONA et Réno-Dépôt, est heureuse de lancer une toute nouvelle campagne qui porte le nom Bien chez soi. Dans un contexte sans précédent de crise de logement et d'hébergement, l'initiative vise à soutenir les populations les plus vulnérables en amassant des dons pour revitaliser des milieux de vie ou faciliter l'accès au logement. La collecte se déroulera du 1er au 30 septembre dans la plupart des magasins du réseau et en ligne.

La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l’entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe’s, RONA+, RONA et Réno-Dépôt, est heureuse de lancer une toute nouvelle campagne qui porte le nom Bien chez soi. Dans un contexte sans précédent de crise de logement et d’hébergement, l’initiative vise à soutenir les populations les plus vulnérables en amassant des dons pour revitaliser des milieux de vie ou faciliter l’accès au logement. La collecte se déroulera du 1er au 30 septembre dans la plupart des magasins du réseau et en ligne. Cette campagne touchera près de 180 organismes de bienfaisance canadiens qui viennent en aide aux personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, aux familles à faible revenu et aux personnes avec des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. Sur la photo, des employés du RONA L’Entrepôt DIX30. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Avoir un endroit sécuritaire et confortable où habiter devrait être possible pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. À la Fondation RONA, nous sommes à l'écoute des besoins de nos communautés et voulons aider les personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, les familles à faible revenu et les personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale », explique Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

Mobilisation pour la cause

Les employé(e)s sont d'autant plus engagé(e)s puisqu'ils et elles choisissent leur organisme local. Les clients et partenaires partout au pays seront alors invités à effectuer des dons pour soutenir la cause locale sélectionnée. La campagne aura lieu dans tous nos magasins corporatifs du réseau RONA, ainsi que dans 4 centres de distribution et près de 30 magasins affiliés participants. Des dons lors des achats en ligne sont aussi possibles sur les sites lowes.ca, rona.ca et renodepot.com.

Pour plus d'information sur cette initiative ou pour consulter la liste des organismes soutenus dans votre région, visitez :

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc. et soutient des organismes à but non lucratif qui ont un impact significatif dans leurs communautés depuis 1998. À l'occasion de son 25e anniversaire, la Fondation RONA a redéfini sa mission, soit de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Rendez-vous au ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautés pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA et ses activités.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA +, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Renseignements: Relations avec les médias, RONA, 514-599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]