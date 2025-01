L'objectif est de remettre un million de dollars à sept organismes sélectionnés pour contribuer à leur projet de construction ou de rénovation

BOUCHERVILLE, QC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, invite les organismes sans but lucratif canadiens à soumettre leur candidature pour le programme Bâtir avec cœur 2025 entre le 1er et le 28 février prochain. L'objectif est de remettre 1 000 000 $ à sept organismes, qui seront sélectionnés au terme de l'appel de candidatures, pour réaliser leurs projets de construction ou de rénovation dont l'objectif est d'améliorer des milieux de vie ou l'accès au logement pour les populations canadiennes vulnérables.

De gauche à droite, Josée Lafitte, directrice, Fondation RONA, Benoit Laganière, directeur de district, RONA inc., David Bessette, directeur de magasin, RONA L’Entrepôt Saint-Bruno-de-Montarville, Marc Ayotte, Fondation l’Intermède, Francis Brousseau, directeur adjoint de magasin, RONA L’Entrepôt Saint-Bruno-de-Montarville, Michel Saint-Onge, Fondation l’Intermède, François Fournier, directeur de district, RONA inc., et Éric Pépin, directeur adjoint de magasin, RONA L’Entrepôt Saint-Bruno-de-Montarville, lors de la remise de chèque à la Fondation l’Intermède, un des organismes gagnants du programme Bâtir avec cœur 2024. (Groupe CNW/RONA inc.)

Les organismes à but non lucratif (OBNL) qui viennent en aide aux victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu ainsi qu'aux personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale peuvent faire parvenir leur candidature en remplissant le formulaire disponible ici. Les projets soumis seront évalués par un comité de sélection et les organismes choisis seront annoncés lors du lancement de la campagne de collecte de fonds en magasin à la mi-avril.

« Contribuer à offrir un endroit sécuritaire où habiter aux personnes vulnérables est aligné avec la raison d'être de la Fondation RONA. Depuis quelques années déjà, nous faisons face à une crise du logement sans précédent. Il est donc important pour RONA, une entreprise qui évolue dans l'industrie de la construction et de la rénovation, de faire une différence pour les gens dans le besoin en mobilisant ses équipes grâce à sa fondation », mentionne Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA inc. « Se loger est un besoin fondamental, c'est pourquoi nous venons en aide aux organismes qui offrent un endroit sécuritaire où habiter aux populations vulnérables », ajoute Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

Pour connaître les bénéficiaires du programme Bâtir avec coeur en 2024 et découvrir les engagements et les initiatives communautaires de RONA inc. et de la Fondation RONA, visitez le ronainc.ca. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998 dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le site Internet www.ronainc.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Pour plus de renseignements : Relations avec les médias, RONA inc., 514 599-5900, ext. 5271, 1 866 566-3342, [email protected]