La Fondation québécoise du cancer s'associe avec MOVE 50+

MOVE 50+ est une plateforme interactive regroupant un éventail de capsules vidéos d'entrainement spécialement conçus pour les besoins des 50 ans et plus. En s'associant à ce projet issu sous la responsabilité de Sercovie inc., et financé en partie par le Ministère de la Famille, la Fondation québécoise du cancer espère élargir et faciliter l'accès, en tout temps, à des entrainements de qualités, de façon sécuritaire et structurée, depuis le confort du foyer .

« Ce partenariat correspond encore une fois aux grands axes de notre plan stratégique 2020-2022 intitulé Être plus près du monde et nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre objectif, qui est de soutenir concrètement tous les Québécois touchés par la maladie, quel que soit leur type de cancer, le stade, leur histoire ou d'où ils viennent. Par cette collaboration, nous souhaitons ainsi permettre à tous nos bénéficiaires d'adopter un mode de vie sain, en toute sécurité, et sans contrainte » explique Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

La Fondation québécoise du cancer est le seul organisme au Québec à aider tous les Québécois qui font face au cancer, peu importe le type ou le stade, peu importe leur région, et peu importe leur âge. Elle offre entre autres différents programmes de bien-être physique reconnus par la communauté médicale, permettant d'adoucir le quotidien des personnes atteintes d'un cancer. Depuis le début de la pandémie, elle a considérablement élargi son offre de services offerts en ligne. Cette association avec MOVE 50+ témoigne de ce désir de rester près du monde, malgré la distance physique, en offrant des moyens sécuritaires de rester en santé après un diagnostic de cancer.

En mobilisant leurs forces, ces deux organisations concrétisent leur volonté commune d'améliorer le bien-être des Québécois atteints d'un cancer. « Sercovie est très heureux de cette nouvelle collaboration. Les vidéos d'entrainement développées dans le cadre du projet MOVE 50+ pourront ainsi contribuer au continuum des services offerts par la Fondation québécoise du cancer et encourager l'adoption et le maintien d'une vie active pendant et après la maladie » explique Rémi Demers, directeur général de Sercovie.

Depuis ses débuts, la Fondation québécoise du cancer est venue en aide à plus d'un demi-million de Québécois.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité

À propos de Sercovie

Fondé en octobre 1973, l'acronyme Sercovie signifie SERvices COmmunautaires à la VIE. Plus importante popote roulante au Québec, deuxième au Canada, et plus grand centre communautaire destiné aux personnes âgées de 50 et plus en Estrie, l'organisme offre des services à plus de 4 000 personnes par année. Sa mission est double soit de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, actif et enrichissant chez les personnes de 50 ans et plus par des activités de loisirs et de bénévolat; ainsi que de contribuer au maintien à domicile des aînés et des personnes en perte d'autonomie, notamment par un service de repas livrés à domicile. Pour plus d'information, consultez le www.sercovie.org ou communiquez avec nous au 819 565-1066.

SOURCE Fondation québécoise du cancer

