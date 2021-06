La Fondation québécoise du cancer et la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales unissent leurs efforts pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer (FQC) et la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales (FCTC) s'associent afin d'optimiser le soutien offert aux personnes touchées par une tumeur cérébrale.

Le Canada affiche l’un des taux les plus élevés de cas de cancer du cerveau au monde, et aucune nouvelle découverte n’a été faite depuis une décennie. (Groupe CNW/Fondation québécoise du cancer)

Le Canada affiche l'un des taux les plus élevés de cas de cancer du cerveau au monde, et aucune nouvelle découverte n'a été faite depuis une décennie. Face à cette réalité, la FQC et la FCTC, véritables piliers dans le domaine de l'oncologie, concluent un partenariat stratégique et concrétisent ainsi leur volonté commune d'améliorer le bien-être des Québécois atteints de cancer et celui de leurs proches.

« Vingt-sept personnes reçoivent un diagnostic de tumeur cérébrale chaque jour au pays. Ce partenariat avec la Fondation québécoise du cancer nous permettra de rejoindre encore plus de patients, de survivants et de proches aidants touchés par une tumeur cérébrale afin de leur offrir du soutien, des ressources et de l'information. » - Susan Marshall, directrice générale de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

En effet, grâce à cette association, la FCTC redirigera ses patients vers la Ligne Info-Cancer de la Fondation québécoise du cancer. Ainsi des personnes du Québec, mais aussi, à l'occasion, en provenance d'autres provinces canadiennes, pourront consulter des professionnels en oncologie gratuitement et facilement, en un coup de fil.

Les Services Info-cancer, de l'aide au bout du fil

La Fondation québécoise du cancer offre la plus vaste expertise dans le soutien des personnes atteintes d'un cancer avec sa Ligne Info-cancer, la seule ligne au Québec sur laquelle des infirmières expérimentées en oncologie, des nutritionnistes et des psychologues répondent aux questions et inquiétudes des malades, ainsi qu'avec toute une gamme de programmes et services pour les soutenir dans l'épreuve.

« Nous désirons sensibiliser la population à cette maladie dévastatrice et faire savoir à notre communauté que nous sommes ici pour aider. Grâce à ce partenariat, les services de la Fondation québécoise du cancer seront davantage promus auprès des personnes atteintes d'une tumeur cérébrale. Nous voulons que tous ceux qui sont dans le besoin connaissent nos services et puissent en profiter. » - Marco Décelles, directeur général de la FQC

À propos de la Fondation québécoise du cancer (FQC)

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.



Services Info-cancer: 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook: fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité

À propos de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est le seul organisme de bienfaisance national offrant de l'information et du soutien aux patients atteints de tumeurs cérébrales malignes, non malignes ou métastatiques. Depuis 1982, l'organisme finance des projets de recherche novateurs partout en Amérique du Nord et a consacré plus de 7,2 millions de dollars à la recherche d'un remède et à l'amélioration des traitements pour les patients atteints de tumeurs cérébrales.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est financée uniquement par les dons d'individus, d'entreprises, d'organismes, de groupes d'employés et d'événements spéciaux.

Apprenez-en davantage sur le site web de la fondation à www.tumeurscerebrales.ca.

