La Fondation québécoise du cancer et Cancer colorectal Canada s'unissent pour optimiser le soutien aux personnes atteintes de cancer

Les personnes touchées par cette maladie ont besoin d'être informées et accompagnées par des professionnels expérimentés en oncologie. Ce besoin est d'autant plus sérieux aujourd'hui, alors que l'on constate une baisse alarmante des coloscopies en raison de la pandémie. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, elles auraient chuté de près de 30 % par rapport à l'année précédente.

« On reçoit beaucoup d'appels de personnes inquiètes d'aller passer les examens, confie Francine Kœnig, infirmière clinicienne de la Ligne Info-Cancer. [...] Plusieurs se disaient qu'elles pouvaient attendre. Mais ça risque de créer un goulot d'étranglement. »

La diminution des dépistages engendrera une hausse des cancers détectés tardivement au cours des prochaines années. Face à cette réalité, « la Fondation québécoise du cancer et Cancer colorectal Canada s'engagent à travailler main dans la main non seulement pour sensibiliser la population sur l'importance de se faire dépister régulièrement, mais aussi pour accompagner concrètement les personnes diagnostiquées et leurs proches. Grâce à cette entente, Cancer colorectal Canada pourra entre autres rediriger les personnes atteintes de cancer colorectal directement vers la Ligne Info-cancer de la FQC » annonce M. Marco Décelles, directeur général de la FQC.

La Fondation québécoise du cancer offre la plus vaste expertise dans le soutien des personnes atteintes d'un cancer avec sa Ligne Info-cancer, l'une des seules lignes au Québec sur laquelle des infirmières expérimentées en oncologie, des nutritionnistes et des psychologues répondent aux questions et inquiétudes des malades, ainsi qu'avec toute une gamme de programmes et services pour les soutenir dans l'épreuve. Pour sa part, Cancer colorectal Canada se consacre à la sensibilisation et à l'éducation de la population sur la prévention et le traitement de cette maladie.

En mobilisant leurs forces, les deux organismes concrétisent ainsi leur volonté commune d'améliorer le bien-être des Québécois atteints de cancer et celui de leurs proches.

« Nous sommes des plus heureux d'établir un partenariat avec la FQC visant à consolider nos objectifs d'offrir un soutien plus essentiel aux patients atteints de cancer colorectal partout au Québec. En effet, grâce au rapprochement de nos ressources, les patients québécois ainsi que leurs proches aidants seront mieux soutenus. Ensemble, nous serons en mesure de répondre à une plus vaste sélection de leurs besoins. Nous n'avons qu'une hâte, celle de travailler en étroite collaboration avec la FQC et de répondre aux besoins de tous les patients atteints d'un cancer du côlon ou du rectum » déclare M. Barry D. Stein, président et directeur général de Cancer colorectal Canada.

À propos de la Fondation québécoise du cancer (FQC)

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer: 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook: fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité

À propos de Cancer colorectal Canada (CCC)

Depuis 1998, le CCC est l'organisme de patients sans but lucratif du Canada, qui se consacre à la sensibilisation et à l'éducation des Canadiens en matière de cancer colorectal, au soutien des patients et de leur famille, et à la défense de leurs intérêts. Les divers programmes du CCC aident les patients et leurs familles à travers le Canada à relever les nombreux défis de cette maladie.

Site web: www.colorectalcancercanada.com | Twitter: @coloncancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

Renseignements: Léopoldine Frowein, Conseillère, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Cellulaire : 514 815-0234, Courriel : [email protected]; Carole Brohman, Directrice exécutive, Cancer colorectal Canada, Cellulaire : 514 889-4468, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fqc.qc.ca/