La Fondation pour l'alphabétisation renouvelle son invitation - Le 12 août, on s'offre un livre québécois et on offre un livre jeunesse aux enfants défavorisés du Québec

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - La Fondation pour l'alphabétisation invite la population à se rendre en librairie pour la journée Le 12 août, j'achète un livre québécois et à profiter de l'occasion pour se procurer un ou des livre(s) supplémentaire(s) afin d'en faire cadeau aux enfants de milieux défavorisés du Québec. Chaque personne qui participe à ce grand mouvement social contribue à l'initiative La lecture en cadeau, qui vise à encourager la lecture auprès des enfants de 0 à 12 ans pour prévenir les difficultés de lecture susceptibles de mener au décrochage scolaire et à l'analphabétisme.

Pour faire un don, il est possible de déposer les livres jeunesse neufs dans plus de 160 points de collecte, dans les boîtes qui sont identifiées à cet effet. Celles-ci sont déjà disponibles et le seront également tout au long de l'automne. Il est possible de repérer les boîtes chez plusieurs partenaires, tels que Archambault, les librairies indépendantes participantes, l'Association des libraires du Québec, Buropro Citation, Coopsco, Les libraires et Renaud-Bray. Tous les points de collecte sont identifiés sur la carte interactive.

Lancée en 1999 par la Fondation pour l'alphabétisation, l'initiative La lecture en cadeau a permis de distribuer 1,5 million de livres à des enfants. Grâce à l'initiative, des milliers d'enfants ont eu l'opportunité de découvrir le plaisir de la lecture au cours des 25 dernières années.

Un programme pertinent ayant un impact partout au Québec

Il a été démontré que plus un enfant est mis en contact tôt avec les livres, meilleur sera son rapport à la lecture tout au long de sa vie. Aimer lire contribue à la réussite éducative et au renforcement des capacités de littératie d'un plus grand nombre d'individus. Les impacts sociaux et économiques qui en découlent sont individuels et collectifs.

Grâce à La lecture en cadeau et à la générosité de la population et des grands donateurs, chaque année, des milliers d'enfants dans toutes les régions du Québec bénéficient de livres jeunesse neufs.

Pour procéder à la distribution des livres, la Fondation pour l'alphabétisation s'appuie sur l'indice de milieu socioéconomique (IMSE), calculé par le ministère de l'Éducation afin d'identifier les établissements situés dans les milieux les plus défavorisés de chaque région.

Région administrative Livres distribués depuis le début du programme Bas-Saint-Laurent 43 521 Saguenay -- Lac-Saint-Jean 47 174 Capitale-Nationale 66 498 Mauricie 76 652 Estrie 72 741 Montréal 458 617 Outaouais 65 295 Abitibi-Témiscamingue 54 678 Côte-Nord 42 978 Nord-du-Québec 14 594 Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine 37 317 Chaudière-Appalaches 41 707 Laval 48 772 Lanaudière 97 320 Laurentides 86 630 Montérégie 203 226 Centre-du-Québec 42 776 Total 1 500 496

« La lecture en cadeau est une initiative sociale qui me touche profondément, d'abord parce qu'elle s'appuie sur la générosité des Québécoises et des Québécois, sur notre amour collectif de notre langue et de notre littérature, mais aussi parce que les impacts de cette générosité sont réels et multiples dans la vie des enfants. En plus de permettre de développer un goût pour la lecture, cela favorise également l'épanouissement des enfants et leur développement. Donner un livre est un geste si simple et si puissant à la fois. »

- Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation

« Avoir distribué jusqu'à maintenant 1,5 million de livres à des enfants en école de milieux défavorisés est un vrai tour de force et une grande fierté ! Profondément engagée dans sa mission de soutenir le développement des capacités à lire et à apprendre, la Fondation pour l'alphabétisation n'entend pas s'arrêter là. Les besoins sont bien présents partout au Québec et nous sommes heureux de contribuer, grâce à la participation citoyenne et à nos précieux partenaires. »

- André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org.

