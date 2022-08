La Fondation pour l'alphabétisation renouvelle l'invitation - Le 12 août, offrons aussi un livre québécois jeunesse en cadeau à un enfant d'un milieu défavorisé

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - 133 406, voici le nombre de livres jeunesses remis l'année dernière dans le cadre du programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation. L'une des initiatives ayant rendue possible un tel succès est celle de camper le lancement de cette collecte annuelle dans le mouvement bien connu Le 12 août, j'achète un livre québécois. Ainsi, la Fondation renouvelle son invitation à la population à faire d'une pierre, deux coups : se procurer, en plus de ses achats prévus le 12 août, le livre d'un auteur jeunesse québécois pour ensuite le remettre dans une boîte de collecte La lecture en cadeau présenté par Québecor chez l'un des libraires participants.

En partenariat avec Archambault, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des libraires du Québec, Coopsco, Les libraires et Renaud-Bray, la Fondation pour l'alphabétisation espère pouvoir poursuivre la croissance du nombre de livres jeunesse neufs remis pour cette 24e édition de La lecture en cadeau, en plus de s'assurer de la remise du millionième livre à un enfant vivant en milieu défavorisé depuis la création du programme.

Vu l'envergure de cette campagne qui s'étend sur près de la moitié de l'année, les boîtes de collecte sont déjà disponibles chez les différents partenaires et le demeureront bien après le 12 août, tout au long de l'automne. Des dons en argent peuvent également être offerts via le site Web de la Fondation pour l'alphabétisation.

Pour cette 24e édition du programme, la Fondation est heureuse d'annoncer une nouvelle entente avec un partenaire de longue date, Québecor, qui agira désormais à titre de partenaire présentateur du programme La lecture en cadeau pour les années à venir. La Fondation pour l'alphabétisation remercie également son partenaire prestige, Hydro-Québec, ainsi que ses partenaires majeurs, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Kaléido.

« C'est un réel bonheur d'encourager cet événement porteur non seulement pour l'éducation des jeunes, mais également pour la culture québécoise et les auteurs qui contribuent à son dynamisme. L'intérêt pour la lecture est une grande richesse à alimenter, notamment pour favoriser la réussite scolaire. »

- Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« On ne le répètera jamais assez : offrir un livre neuf en cadeau à un enfant est un geste simple aux répercussions pourtant immenses pour son développement et son épanouissement. Le goût de la lecture ouvre la porte à celui de la découverte et de l'apprentissage. »

- Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation

« Le succès que connaît notre campagne La lecture en cadeau année après année est l'une des grandes fiertés de la Fondation pour l'alphabétisation. En harmonie avec notre mission, nous sommes heureux de contribuer à la prévention les difficultés de lecture et d'écriture susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis à l'analphabétisme. »

- André Huberdeau, président du C.A. de la Fondation pour l'alphabétisation

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les adultes et les enfants afin d'assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société québécoise. www.fondationalphabetisation.org.

