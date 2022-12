La Fondation pour l'alphabétisation amasse 100 446$ lors de sa soirée-bénéfice annuelle

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La soirée-bénéfice Raconte-moi encore de la Fondation pour l'alphabétisation, présentée par Noverka Conseil et qui se tenait hier à Montréal, a permis d'amasser plus de 100 446$ qui permettront à la Fondation de poursuivre ses efforts pour faire du Québec une société hautement alphabétisée.

Pour marquer cette 7e édition, plus de 300 participants se sont rassemblés dans le magnifique Théâtre Rialto pour assister à des performances artistiques mémorables assurées par Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Normand Baillargeon, Boucar Diouf, Nicolas Boulerice, Michel Faubert, Joséphine Bacon et Joujou Turenne sous la thématique de la transmission de savoirs par l'oralité et par la lecture.

« Nous sommes reconnaissants que notre réseau d'affaires ait répondu présent. Après deux années du spectacle en mode virtuel, il est remarquable de voir tout ce beau monde réuni pour cette cause qui nous touche tous de près ou de loin. Quel plaisir de se retrouver ensemble pour assister à des performances extraordinaires d'artistes d'ici qui ont choisi de consacrer généreusement leur temps à la cause. », a partagé André Huberdeau, président du C. A. de la Fondation pour l'alphabétisation.

Deux décennies au service de la population et des organismes

La Fondation pour l'alphabétisation a profité de l'occasion pour souligner le 20e anniversaire de son service Info Apprendre, une célébration des plus pertinentes alors que le taux d'interventions réalisées croit d'année en année. Pour l'occasion, le premier ministre François Legault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se sont joints virtuellement à l'événement pour offrir leurs sincères félicitations à l'équipe de la Fondation.

La participation d'entreprises du milieu

La Fondation pour l'alphabétisation témoigne leur reconnaissance aux partenaires qui ont rendu l'événement possible, soit : le Conseil du patronat du Québec, Le Devoir, le Fonds de solidarité FTQ, General Logistics Systems (GLS), le Groupe TD, la Librairie de Verdun, Noverka Conseil, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, TC Transcontinental et Transports Lacombe.

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org

SOURCE Fondation pour l’alphabétisation

Renseignements: Virginie Aubé Pelletier, TACT, Cellulaire : (514) 243-0329, [email protected]