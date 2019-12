La Fondation One Drop reconnue comme l'un des 10 meilleurs organismes caritatifs internationaux au Canada pour ses initiatives liées à l'eau potable

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La fondation internationale One DropMC a été désignée comme l'un des 10 organismes caritatifs internationaux au Canada ayant contribué à changer les choses en 2019 par l'organisation Charity Intelligence, qui effectue des études indépendantes et élabore des rapports approfondis dans le secteur philanthropique. Cette distinction reconnaît la Fondation pour le grand impact de ses projets réalisés à l'étranger, ainsi que pour le rendement élevé de chaque dollar investi dans ses initiatives d'accès à l'eau potable à travers le monde. L'an dernier, la Fondation One Drop s'était également hissée au palmarès des 10 meilleurs organismes caritatifs au Canada de l'organisme Charity Intelligence.

« Nous sommes ravis que la Fondation One Drop se soit classée cette année comme l'un des 10 principaux organismes caritatifs internationaux au Canada. La mission de la Fondation est d'assurer aux communautés les plus vulnérables un accès durable à une eau potable et à des services d'assainissement adéquats. Elle est alignée avec l'objectif de développement durable no 6 des Nations Unies : garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable, d'ici 2030 », explique Véronique Doyon, vice-présidente aux Programmes internationaux chez One Drop.

Créée en 2007 par le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté, la Fondation One Drop met présentement en œuvre 13 projets en Afrique, en Asie (Inde), ainsi qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes. Son approche unique en matière de développement international, intimement liée aux arts, met à profit les connaissances du Cirque du Soleil pour créer des initiatives ciblées qui utilisent l'Art social pour le changement de comportementMC. En mettant sur pied des activités d'art social d'inspiration locale telles que des pièces de théâtre, des murales, des vidéos et des expositions, One Drop promeut le changement positif et stimule l'engagement des communautés dans le but d'assurer la durabilité de ses projets.

Charity Intelligence procède à l'évaluation et au classement de plus de 750 organismes de bienfaisance canadiens. Le Top 10 récemment publié dresse la liste des organisations ayant le plus grand impact mesurable, avec un rendement de sept fois chaque dollar reçu en don, comparativement au rendement moyen d'une ou deux fois chaque dollar.

Les rapports de Charity Intelligence sont indépendants - les organismes ne versent aucun paiement pour leur classement ou accréditation. Par ses recherches indépendantes et rigoureuses, Charity Intelligence souhaite aider le secteur philanthropique au Canada à être plus transparent, responsable et centré sur les résultats. Pour en savoir plus sur les initiatives liées à l'eau potable de One Drop, consultez le www.onedrop.org.

À PROPOS DE ONE DROPMC

One Drop est une fondation internationale créée par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d'un monde meilleur, où tous auraient accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa mission est d'assurer aux communautés les plus vulnérables un accès durable à une eau potable et à des services d'assainissement adéquats, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et à la force de l'art. Avec ses partenaires, One Drop a développé une approche unique pour encourager l'adoption de comportements sains en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène : l'Art social pour le changement de comportementMC. Les programmes d'art social d'inspiration locale de One Drop stimulent l'engagement des communautés en leur permettant de s'approprier les projets d'accès à l'eau, à long terme. Pour que tout cela soit possible, One Drop met sur pied des activités de collecte de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. One Drop transforme l'eau en action depuis plus de 12 ans avec des projets qui auront transformé la vie de plus de 1,6 million de personnes à travers le monde. En 2019, la Fondation a été reconnue pour une deuxième année consécutive par l'organisation Charity Intelligence Canada, cette fois comme l'une des 10 meilleures fondations internationales.

Pour en savoir plus sur One Drop, visitez le www.onedrop.org

Interagissez avec One Drop sur Facebook et Twitter @onedrop, ou sur Instagram @1dropwater

À PROPOS DE CHARITY INTELLIGENCE

Charity Intelligence fait des recherches sur les organismes de bienfaisance canadiens pour informer les donateurs et leur permettre de donner de façon éclairée. Son site Web ( www.charityintelligence.ca ) publie des rapports gratuits sur plus de 750 organismes de bienfaisance canadiens, ainsi que des documents d'introduction approfondis sur des secteurs philanthropiques tels que l'environnement, le cancer et l'itinérance au Canada. Aujourd'hui, plus de 360 000 Canadiens et Canadiennes utilisent ce site Web comme source d'information sur les organismes de bienfaisance du pays, et lisent au-dessus de 1,3 million de rapports sur ceux-ci. Par ses recherches indépendantes et rigoureuses, Charity Intelligence souhaite aider le secteur dynamique de la philanthropie au Canada à être plus transparent, responsable et centré sur les résultats.

