MONTRÉAL, le 22 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, la Fondation One Drop réaffirme son engagement à garantir l'accès à l'eau potable pour tous, tout en luttant contre la crise climatique. Alors que 2,2 milliards de personnes dans le monde, soit environ le quart de la population mondiale, n'ont pas accès à l'eau potable, One Drop se consacre à trouver des solutions à ce problème critique par le biais de solutions innovantes et d'initiatives communautaires.

Cette année, One Drop lance la campagne « Le verre injuste », une initiative créative destinée à sensibiliser le public à la crise de l'eau potable. La campagne présente un verre spécialement conçu avec un faux fond rempli de terre qui représente la proportion de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Cette métaphore visuelle puissante remet en question les perceptions et souligne le besoin urgent d'agir.

« Ce verre est plus qu'un simple symbole. Nous avons l'intention de l'utiliser comme vecteur de changement. Nous partagerons ces « verres injustes » avec des personnalités influentes de partout dans le monde, que nous inviterons à se joindre à la conversation et à souligner l'urgence de cette crise mondiale », déclare Lisa Clowery, co-cheffe de la direction de la Fondation One Drop. « One Drop est synonyme de santé et d'espoir pour près de 3 millions de personnes. Nous avons vu des enfants retourner à l'école, des familles s'épanouir et des communautés entières se transformer. Il ne s'agit pas de simples statistiques, mais d'histoires de résilience rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs dans le monde entier. »

Les fonds recueillis dans le cadre de cette initiative soutiendront des projets durables qui permettront à des communautés au Canada, en Amérique latine, en Inde et en Afrique d'avoir un accès à long terme à l'eau potable. « L'eau est l'enjeu le plus important de notre époque. La dure réalité est que d'innombrables communautés dans le monde, dont certaines au Canada, sont forcées de vivre sans eau potable. C'est une réalité déchirante que nous ne pouvons pas ignorer. Depuis 2007, One Drop mobilise des fonds essentiels et apporte aux communautés touchées de manière disproportionnée par les problèmes liés à l'eau une assistance technique, des connaissances et une expertise », ajoute Ernenek Duran, co-chef de la direction de la Fondation One Drop.

Le sondage mené l'année dernière par Maru/Blue pour One Drop a révélé des informations importantes sur l'opinion des Canadiens concernant les ressources en eau :

41 % des millénariaux estiment qu'il est très probable que l'accès à l'eau potable soit affecté par les changements climatiques, contre 35 % pour les membres de la génération X et 27 % pour les baby-boomers.

Environ un répondant sur trois pense que tous les Canadiens ont un accès équitable à l'eau potable. Cette perception atteint 51 % chez les membres de la génération Z. Cependant, malgré l'abondance des ressources en eau au Canada , environ 30 communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits n'ont toujours pas accès à l'eau potable, selon les données de 2025.

Une grande majorité (86 %) estime que les gouvernements devraient protéger nos ressources en eau, mais seulement 50 % y voient également une responsabilité individuelle.

La campagne « Le verre injuste » est destinée à inspirer un avenir durable et un accès universel à l'eau potable. Cette initiative vise à mobiliser le public par le biais de points de contact ciblés qui mettent en lumière la dure réalité de la crise mondiale de l'eau. La campagne sera déployée sur diverses plateformes, notamment une page d'accueil dédiée à OneDrop.org/JustePourTous, la publicité vidéo en ligne, les relations publiques, les créateurs de contenu, les publications sur les médias sociaux et les événements de collecte de fonds dans des villes clés comme Montréal, Toronto, Edmonton et Las Vegas.

À propos de la Fondation One Drop

La Fondation One Drop rassemble les gens et renforce le pouvoir d'agir des communautés pour résoudre la crise de l'eau et du climat grâce à des actions innovantes et durables. Portée par l'esprit créatif du Cirque du Soleil, elle mobilise des acteurs du changement locaux et internationaux pour amasser des fonds et cocréer des solutions, permettant de réaliser des projets qui améliorent la vie de gens partout dans le monde. Depuis 2007, One Drop a transformé la vie de près de 3 millions de personnes en Amérique latine, en Inde, en Afrique et parmi les communautés autochtones au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.onedrop.org et suivez l'impact de One Drop via l'infolettre, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

