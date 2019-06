La fondation One Drop présente à C2 Montréal

La fondation de Guy Laliberté se joint à la conférence avant-gardiste afin de démontrer comment les organismes à but non lucratif peuvent utiliser l'art et la créativité afin de transformer des milliers de vies à travers le monde

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation One Drop était ravie de prendre part à cette 8e édition de C2 Montréal, dont le thème, « Demain », s'inscrivait à merveille dans sa mission. L'organisme y a présenté un atelier interactif sur son approche créative de durabilité : l'Art social pour le changement de comportement. Intitulée « L'art de créer des changements positifs », l'activité menée par l'équipe d'experts en changement de comportement de One Drop a entraîné la salle comble dans une aventure créatrice où la créativité, l'art et le mouvement se sont rencontrés pour donner lieu à une expérience unique. Les participants étaient par la suite invités à appliquer le processus collaboratif de l'approche originale de One Drop en réfléchissant à demain et en échangeant des idées sur la façon de créer un avenir plus durable pour tous. Pour conclure sur une note créative, les experts de One Drop ont donné la parole à deux artistes montréalais de la poésie orale, qui ont réalisé une impressionnante performance de slam inspirée des idées des participants.

La mission de la fondation One Drop est d'assurer aux communautés les plus vulnérables du monde un accès durable à de l'eau potable ainsi qu'à des services d'assainissement adéquats. Avec le Cirque du Soleil comme partenaire fondateur, One Drop met à profit toutes ses connaissances acquises par le phénomène créatif mondial afin d'élaborer des programmes d'art social qui se basent sur les cultures locales afin de favoriser le changement de comportement.

« À One Drop, nous savons que de fournir un accès à l'eau potable n'est qu'une première étape », a déclaré Tania Vachon, directrice de l'Art social pour le changement de comportement à la Fondation One Drop. « Et les études scientifiques à ce sujet sont on ne peut plus claires : le changement de comportement est maintenant reconnu comme le chaînon manquant et s'avère désormais indispensable afin de fournir un accès pérenne à l'eau potable. Si nous n'adoptons pas des comportements sains, nos infrastructures d'approvisionnement en eau ne seront tout simplement pas durables à long terme. C'est pourquoi One Drop applique son approche unique d'Art social pour le changement de comportement dans toutes les communautés auprès desquelles elle intervient. »

Rendu possible grâce à RBC Fondation, un partenaire de One Drop depuis de nombreuses années, l'atelier « L'art de créer des changements positifs » présenté à C2 Montréal a donné aux participants l'occasion de découvrir le pouvoir de l'art social en tant que catalyseur de changement de comportement, en plus de permettre au public de vivre le processus participatif de cette approche unique et d'explorer comment celle-ci peut être appliquée à leur propre secteur.

Les autres conférenciers majeurs de cette année comprenaient le cinéaste et lauréat d'un Oscar Spike Lee; l'entrepreneur technologique aux idées futuristes et musicien de renommée mondiale will.i.am; le grand chef Marcus Samuelsson; la gourou du marketing Bozoma Saint John; l'astronaute David Saint-Jacques, à bord de la Station spatiale internationale; l'entrepreneure sans frontières et pionnière Dre Martine Rothblatt; et le robot social doté d'une intelligence artificielle BINA48, pour n'en nommer que quelques-uns.

One DropMC est une fondation internationale créée par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, avec la vision d'un monde meilleur, où tous auraient accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa mission est d'assurer aux communautés les plus vulnérables un accès durable à une eau potable et à des services d'assainissement adéquats, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et à la force de l'art. Avec ses partenaires, One Drop a développé une approche unique pour encourager l'adoption de comportements sains en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène : l'Art social pour le changement de comportementMC. Les programmes d'art social d'inspiration locale de One Drop stimulent l'engagement des communautés en leur permettant de s'approprier les projets d'accès à l'eau, à long terme. Pour que tout cela soit possible, One Drop met sur pied des activités de collecte de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. One Drop transforme l'eau en action depuis plus de 10 ans avec des projets qui auront bientôt transformé la vie de plus de 1,4 million de personnes à travers le monde. En 2018, elle s'est hissée au Top 10 des meilleures fondations du Canada de l'organisation Charity Intelligence.

C2 Montréal est l'événement d'affaires le plus avant-gardiste au monde. Nommée «Conférence la plus innovatrice» et «Meilleure conférence au monde» pendant plusieurs années consécutives - en plus d'avoir récemment remporté les prix «Événement canadien», «Événement écoresponsable» et «Expérience Kick A**» pour son édition 2018 -, C2 Montréal se rapproche davantage d'un festival que d'une conférence à proprement parler. Nous proposons du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil (partenaire fondateur), C2 Montréal aide les leaders à façonner l'avenir des affaires en explorant les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. Chaque année, l'événement accueille plus de 7000 leaders issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. La 8e édition de C2 Montréal s'est tenue les 22, 23 et 24 mai 2019 à Montréal.

