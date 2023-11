LA FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS LANCE UNE NOUVELLE ÉDITION BONIFIÉE DE PICTOGRAMMES CULTURELLEMENT SIGNIFIANTS POUR LES ENFANTS ISSUS DES PREMIERS PEUPLES

Le guide d'accompagnement Pictogrammes culturellement signifiants pour enfants des Premiers Peuples est une ressource pédagogique importante servant à soutenir l'apprentissage des jeunes élèves d'une manière culturellement sensible et respectueuse

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais lance une édition bonifiée du guide Pictogrammes culturellement signifiants pour les enfants issus des premiers peuples. Le grand dévoilement de l'outil initial a eu lieu lors du 5e Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples en novembre 2022. Lors de ce colloque, certaines personnes issues des Premières Nations, qui ont assisté au lancement de la première version des pictogrammes, ont souligné le besoin de créer de nouveaux pictogrammes illustrant des activités culturelles ou spirituelles autochtones. Une traduction en anglais des pictogrammes a également été recommandée pour certaines communautés. En réponse à ces besoins identifiés par les parties prenantes, la Fondation a pris l'initiative de réaliser une deuxième partie au guide initial, ainsi que sa traduction en anglais. La nouvelle édition bonifiée comprend une vingtaine de nouveaux pictogrammes.

Ce projet est le résultat d'une vaste collaboration entre le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le Conseil en éducation des Premières Nations, les Centres Mamik du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Conseil de la Nation Atikamekw, la Fondation Marie-Vincent, l'Institut Tshakapesh, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Chicoutimi - Centre des Premières Nations Nikanite. Le projet a été réalisé sous la direction de Patricia-Anne Blanchet, conseillère en pédagogie autochtone, Université de Sherbrooke, et Stéphanie Guay, travailleuse sociale, Projet Autochtonisation, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Cet outil présente une série de pictogrammes culturellement signifiants développés en réponse à un besoin ciblé par le Projet Petapan de l'École des Quatre-Vents du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Il émerge plus précisément du souci de la travailleuse sociale Stéphanie Guay d'accompagner de façon adéquate une élève des Premières Nations ayant des besoins spécifiques. Vu l'absence de ressources pédagogiques et la nécessité d'avoir accès à des représentations visuelles signifiantes, cet outil a été élaboré afin de soutenir les élèves des Premiers Peuples, de manière culturellement sensible et pertinente, dans leurs apprentissages.

UN PROJET GRANDEMENT CONCERTÉ

Soulignons que les élèves des Premiers Peuples qui fréquentent les écoles primaires et secondaires publiques rencontrent de nombreux obstacles systémiques, ainsi que des facteurs d'insécurité culturelle. Dans la mouvance du processus de décolonisation et d'autochtonisation en cours au Québec, ce projet cherche à soutenir l'accueil, l'inclusion, la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves autochtones.

« Nous savons tous à quel point il est important pour tout enfant de connaître et de reconnaître les références sociales qui sont propres à sa culture, et cet apprentissage faisant partie de l'identité intrinsèque se bâtit autant dans le milieu familial que scolaire, a rappelé Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Nous avons répondu aux besoins et aux attentes exprimées lors du 5e Colloque sur la persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples. Cette nouvelle version permettra aux jeunes élèves issus des Premiers Peuples de se reconnaître et de renforcer leur identité culturelle. »

Le guide d'accompagnement Pictogrammes culturellement signifiants pour enfants des Premiers Peuples est le fruit d'une collaboration élargie basée sur la réciprocité entre toutes les organisations partenaires. Une fois l'idée et le concept du projet mis en place, des personnes représentantes ont été désignées pour siéger en sous-comités à titre de personnes expertes pédagogiques et culturelles. Chaque membre s'est mobilisé pour assumer différentes fonctions au sein du projet, depuis son idéation jusqu'à sa diffusion. Toutes les décisions relatives au contenu ont été réalisées de façon consensuelle et concertée. Le choix des pictogrammes s'est révélé après réflexion entre les différentes organisations participantes et selon les besoins ciblés. L'ensemble des pictogrammes a été illustré par une importante collaboratrice, soit la renommée artiste multidisciplinaire abénakise-wendat Christine Sioui Wawanoloath.

Par son inclusion des perspectives autochtones dans l'ensemble des services éducatifs et sociaux, cette initiative s'inscrit sans contredit au mouvement de vérité et de réconciliation. Elle vient répondre aux appels à l'action recommandée par des commissions d'enquête sur les droits des peuples autochtones (CVRC, 2015; CERP, 2019).

Ce guide constitue une ressource novatrice, gratuite et libre d'accès, qui sera partagée au sein des réseaux des différents partenaires.

Les intervenants scolaires sont invités à télécharger l'outil à l'adresse fondationjasminroy.com

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est un organisme de bienfaisance et communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants en cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. La Fondation sensibilise, éduque, soutient et contribue à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie, qu'ils soient éducatifs, au travail et dans tous les environnements de nos aînés. L'adoption de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles figure au cœur de son approche qui a pour but de favoriser l'inclusion de tous et de prévenir les problèmes de santé mentale tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais inscrits auprès des Nations Unies comme représentants de la société civile ECOSOC.

