La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais devient la Fondation Isabelle et Luc Poirier

Une nouvelle étape marquante sous le signe de la continuité, de la générosité et de la bienveillance.

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais entame une nouvelle étape importante de son histoire en devenant la Fondation Isabelle et Luc Poirier. Ce couple engagé, reconnu pour son implication sociale et philanthropique, devient le nouveau visage de la Fondation, assurant ainsi la pérennité d'une mission amorcée en 2010 par Jasmin Roy et bonifiée dans le cadre de cette transition : sensibiliser, éduquer et soutenir la population pour prévenir la violence, la discrimination, la cyberintimidation et l'intimidation, en favorisant l'inclusion, la santé mentale, les saines habitudes de vie et le mieux-être.

Jasmin Roy, fondateur et président-directeur général, conservera son rôle pour assurer une continuité en douceur et poursuivre son travail sur la mission de vie qu'il s'est donnée, aux côtés d'Isabelle Gauvin et de Luc Poirier, dans un esprit d'innovation et d'ouverture.

« Voir la Fondation grandir, se transformer et poursuivre sa mission à travers des gens de cœur comme Isabelle et Luc est une immense fierté. Depuis quinze ans, nous travaillons à bâtir des environnements positifs et bienveillants, à prévenir l'intimidation et à soutenir la santé émotionnelle des jeunes et des adultes. Aujourd'hui, grâce à leur engagement et à leur générosité, cette mission prend un nouvel élan et continuera à se développer et à grandir. »

-- Jasmin Roy, fondateur et président-directeur général

Un engagement sincère pour le mieux-être de la société

Mère de deux adolescents, Isabelle Gauvin est particulièrement sensible à la question de l'intimidation et de la santé émotionnelle en milieu scolaire.

« Ce qui me touche profondément dans la mission de la Fondation, c'est son engagement à créer une société plus saine et bienveillante, pour tous les âges et tous les milieux. Dans un contexte où l'intimidation, la cyberintimidation, l'isolement et le manque de saines habitudes de vie touchent autant les enfants que les adolescents, les adultes et les aînés, je souhaite contribuer à cet élan collectif : celui d'encourager le respect, l'inclusion sociale et la liberté d'être soi. Parce que vivre et laisser vivre, c'est déjà aider notre société à mieux se porter. »

-- Isabelle Gauvin

De son côté, Luc Poirier, entrepreneur et membre du conseil d'administration de la Fondation depuis sept ans, témoigne d'une implication constante et d'une foi indéfectible en l'impact de la mission.

« Depuis mes débuts au sein du conseil d'administration, j'ai pu mesurer la portée des initiatives de la Fondation dans les écoles, les milieux de travail et auprès des aînés. Je m'investis pleinement aujourd'hui pour faire rayonner encore davantage cette merveilleuse organisation afin de favoriser pour le plus grand nombre les saines habitudes de vie et de bien-être. Nous voulons amener la Fondation plus loin, toucher plus de gens, créer plus d'impact. »

-- Luc Poirier

Un nouveau chapitre empreint d'espoir et de continuité

Sous cette nouvelle impulsion, la Fondation poursuivra ses efforts pour promouvoir des habitudes de vie émotionnelles et relationnelles saines, tout en développant de nouveaux projets éducatifs et communautaires à fort impact social.

Grâce à la générosité d'Isabelle Gauvin et de Luc Poirier, la Fondation pourra intensifier son action, soutenir davantage de jeunes, d'écoles et de familles et continuer d'incarner la conviction que chaque geste de bienveillance contribue à changer le monde.

Isabelle et Luc vous invitent à organiser un événement au profit de la Fondation, en vous plongeant dans un univers d'exception grâce à la prestigieuse collection de voitures exotiques de Luc Poirier, présentée dans un cadre unique et inspirant. Vivez un moment inoubliable en compagnie de Luc Poirier. Pour en savoir plus et planifier une expérience hors du commun, visitez le nouveau site Web, fondationisabelleetlucpoirier.com.

À propos de la Fondation Isabelle et Luc Poirier

La Fondation Isabelle et Luc Poirier sensibilise, éduque et soutient la population pour prévenir la violence, la discrimination, la cyberintimidation et l'intimidation, en favorisant l'inclusion, la santé mentale, les saines habitudes de vie et le mieux-être.

SOURCE Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Contact média : Jean-Sébastien Bourré, 514 730-9057, [email protected]