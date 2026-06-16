LA FONDATION GAIRDNER NOMME LA CANADIENNE MORAG PARK AU POSTE DE PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE SCIENTIFIQUE

À l'issue d'un processus de sélection rigoureux mené à l'échelle mondiale, nous avons le plaisir d'annoncer qu'une scientifique de renom spécialisée en cancer et cheffe de file internationale de la recherche succédera à Janet Rossant à la tête de l'une des fondations décernant les prix les plus prestigieux au monde en sciences biomédicales.

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Dre Heather Munroe-Blum, présidente du conseil d'administration de la Fondation Gairdner, a le plaisir d'annoncer la nomination de la Dre Morag Park, C.Q., Ph. D., F.R.S.C., F.C.A.H.S., au poste de présidente et directrice scientifique à compter du 1er juin 2026. La Dre Park succède à la Dre Janet Rossant, qui a dirigé la Fondation avec brio pendant une décennie et dont le mandat a pris fin en mai 2026.

La Dre Park est une chercheuse en cancérologie de renommée internationale et leader de la communauté scientifique, dont les travaux ont révolutionné la compréhension du cancer du sein et fait progresser de manière significative le domaine de l'oncologie de précision. Ses recherches pionnières sur le récepteur MET, un facteur clé de la croissance tumorale et des métastases, ont contribué à jeter les bases des traitements anticancéreux ciblés utilisés aujourd'hui dans le monde entier. La Dre Park est professeure émérite James McGill et a occupé la chaire Diane et Sal Guerrera en génétique du cancer au Rosalind and Morris Goodman Cancer Institute de l'Université McGill. Elle est membre de la Société royale du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec, et elle a été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne en 2026 en reconnaissance de ses réalisations et de son impact.

Au-delà de ses découvertes scientifiques, la Dre Park a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'écosystème de la recherche au Canada. En tant que directrice scientifique de l'Institut du cancer des IRSC (2008-2013), elle a piloté des initiatives nationales en médecine personnalisée et en prévention du cancer. À titre de coprésidente de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer, qui regroupe plus de 30 organismes de financement, elle a dirigé l'élaboration du premier Plan stratégique pancanadien de recherche sur le cancer. La Dre Park a mis sur pied et dirigé des programmes de recherche qui ont façonné le domaine de la recherche sur le cancer au Canada et à l'étranger.

En tant que présidente et directrice scientifique, Mme Park dirigera le programme des prix de la Fondation, reconnu à l'échelle internationale, ainsi que ses initiatives de sensibilisation en milieu éducatif. Ces activités renforcent le rôle de la Fondation dans la reconnaissance de découvertes révolutionnaires, inspirant les générations futures et renforçant la position de leader mondial du Canada en science et en innovation. La Dre Park prend les rênes à un moment où la Fondation connaît un élan croissant, alors qu'elle étend son rayonnement, ses partenariats et son influence, tant au Canada que qu'ailleurs dans le monde.

« La Fondation Gairdner a pour mission de repérer les avancées scientifiques les plus importantes pour la santé humaine et d'inspirer la prochaine génération de scientifiques à les poursuivre. Cette mission n'a jamais semblé aussi urgente. Je suis honorée de diriger une organisation ayant une portée extraordinaire et une longue tradition de reconnaissance de l'excellence avant le reste du monde. »

- Dre Morag Park, nouvelle présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner

« Je suis ravie d'accueillir la Dre Morag Park, qui me succédera au poste de présidente et directrice scientifique de la Fondation Gairdner. Éminente scientifique et leader inspirante, la Dre Morag allie une vision, une énergie et un engagement exceptionnels envers l'excellence. Je suis convaincue que, sous sa direction, la Fondation Gairdner continuera à renforcer son impact et à atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. »

- Dre Janet Rossant, Ph. D., F.R.S., F.R.S.C., présidente et directrice scientifique, Fondation Gairdner (2016-2026)

« La Dre Morag Park est exactement la chef de file scientifique dont la Fondation Gairdner a besoin en ce moment. Ses travaux de recherche parlent d'eux-mêmes, mais ce sont ses standards rigoureux et sa capacité à soutenir les scientifiques et à mettre en place les systèmes permettant à la science de pointe de prospérer qui rendent sa nomination si prometteuse. »

- Dre Heather Munroe-Blum, Ph. D., O.C., O.Q., F.R.S.C., présidente du conseil, Fondation Gairdner

« La nomination de la Dre Park, leader scientifique et chercheuse exemplaire, garantit la reconnaissance continue de l'excellence par les Prix Canada Gairdner. »

- Dr Philip Sharp, professeur titulaire et professeur émérite de biologie, membre du corps professoral, Koch Institute, MIT; lauréat, Prix international Canada Gairdner (1986); lauréat, Prix Nobel de physiologie ou médecine (1993)

À propos de la Fondation Gairdner

La Fondation Gairdner est un organisme canadien à but non lucratif qui se consacre à la reconnaissance et à la célébration de l'excellence internationale en recherche biomédicale et en santé mondiale. Créée en 1957, la Fondation Gairdner figure parmi les organismes dont les prix pour la recherche biomédicale figurent parmi les plus prestigieux au monde. Depuis sa création, 443 prix ont été décernés à des scientifiques de plus de 40 pays. 103 lauréats du Prix international Canada Gairdner ont par la suite reçu le prix Nobel.

À propos de la Dre Morag Park

La Dre Park a obtenu un B.Sc. avec mention très bien de l'Université de Glasgow, un doctorat du Medical Research Council Virology Institute, en Écosse, et elle a suivi une formation postdoctorale aux National Institutes for Cancer Research, à Washington (D.C.). Elle a obtenu un prix de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (2015) pour son leadership exceptionnel dans le domaine de la recherche sur le cancer, le prix Robert L. Noble de la Société canadienne du cancer (2017), le Grand Prix scientifique de la Fondation du cancer du sein du Québec (2019) et le prix Michel Sarrazin du Club de recherches cliniques du Québec (2021).

SOURCE Fondation Gairdner

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Paige O'Beirne [email protected]