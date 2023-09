MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) entame sa nouvelle campagne annuelle de financement. Intitulée Partagez, inspirez, donnez, cette dernière met de l'avant trois mots qui résonnent au cœur de la mission de l'institution. Cet appel à l'action invite le grand public à rejoindre et à soutenir le MAC, un musée en transformation tourné vers l'avenir, où l'art contemporain est encouragé, diffusé et célébré.

Ce sont douze personnalités inspirantes issues de divers horizons tant artistiques que corporatifs qui apportent, dans le cadre de cette nouvelle campagne annuelle, leur précieux appui au MAC. Elles sont animées par la mission du MAC qui vise à intégrer l'art contemporain dans nos vies.

Au fils des semaines, vous découvrirez le lien qui unit ces personnalités au MAC et ce qu'il représente pour elles : Eva Hartling (présidente, Femme de Marque Inc.), Lesley Johnstone (directrice expositions et recherche, MAC), Moridja Kitenge Banza (artiste), Lary Kidd (auteur, compositeur, interprète et directeur artistique), Rafael Lozano-Hemmer (artiste), Kristian Manchester (chef mondial de la création, Sid Lee), Caroline Monnet (artiste), Francisco Randez (animateur et acteur), Sabrina Ratté (artiste), Lucy Riddell (présidente du conseil, fondation R. Howard Webster), Catherine Saint-Laurent (actrice) et Patrick Watson (musicien).

« Durant la période de transformation du Musée, l'engagement de ses mécènes lui permet de continuer à rayonner dans la communauté, à créer des expositions captivantes, à conserver les œuvres de notre patrimoine et à fournir des programmes éducatifs accessibles. Grâce aux dons individuels et corporatifs, le MAC préserve et partage notre héritage pour le bénéfice de la génération actuelle et de celles à venir. Le MAC et sa Fondation tiennent à remercier chaleureusement ses ambassadeurs et ambassadrices pour cette campagne annuelle qui vise à récolter 135 000 $ », explique Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

Ensemble, partageons, inspirons, donnons, pour que le MAC résonne toujours plus fort dans nos vies. Pour en savoir plus et faire un don : https://macm.org/partagez-inspirez-donnez/

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion de l'art contemporain et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021 et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera de s'adresser au public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par année, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

